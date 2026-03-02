Plan de Fomento 2025 del Polo Audiovisual impulsa la cultura

El Gobierno de la Provincia dio un paso decisivo en el fortalecimiento de sus industrias creativas.

Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, encabezó la firma de contratos de las personas beneficiarias del Plan de Fomento 2025 del Polo Audiovisual.

Se trata de una política de Estado que ya ha impulsado más de 200 proyectos en los últimos seis años.

Con una inversión anual de $350 millones, el plan no solo busca financiar cultura, sino consolidar un ecosistema robusto que genere empleo genuino y divisas para la provincia.

Rodio destacó que el objetivo es ambicioso: «Córdoba se está consolidando como uno de los polos audiovisuales más importantes del país. Queremos que la provincia no solo exporte talentos, sino industrias culturales al mundo».

Y agregó que “este es el fruto del trabajo sostenido y de una articulación público-privada que viene realizando en su gestión el gobernador Martín Llaryora , lo que nos permite tener una visión de crecimiento con proyección latinoamericana”.

La firma de estos convenios marca el inicio de la etapa de ejecución, donde los proyectos seleccionados por jurados especializados comenzarán a transformarse en realidad.

El modelo Córdoba

La iniciativa marca la continuidad del Polo Audiovisual Córdoba y consolida una nueva etapa de ejecución de políticas públicas destinadas a la producción audiovisual, con alcance federal y participación sectorial.

El Plan de Fomento 2025 se destaca por su carácter integral y apuesta a la diversidad de formatos incluyendo largometrajes, series, cortometrajes, videojuegos y contenidos comunitarios.

Sus recursos están regulados por la Ley Provincial 10.381 y los proyectos fueron evaluados por jurados conformados junto a entidades representativas del sector.

Entre las líneas adjudicadas se encuentran:

Innovación Digital: Concursos para el desarrollo de vertical slice de videojuegos.

Producción de Contenidos: Fortalecimiento de proyectos de ficción y documentales.

Nuevas Voces: Incentivos para cortometrajes universitarios, de animación y cine comunitario.

Tracción de Rodajes: Programas específicos para fomentar la filmación de largometrajes en territorio cordobés.

Con esta entrega de aportes se reafirma el compromiso de Córdoba con la economía del conocimiento además de garantizar que la provincia siga siendo el set de filmación y el centro de desarrollo tecnológico más importante del interior del país.

El acto contó con la presencia del vocal de la Agencia Córdoba Cultura Raúl Sansica , y Silvina Nano, coordinadora del Polo, además de referentes de la industria audiovisual.

El Gobierno provincial considera esencial a la industria creativa y reivindica su carácter estratégico mintegrando de manera transversal a productoras privadas, realizadores independientes y el sector académico.