Basquet Asociativo: Centro Social se quedó con el clásico 91-79

En el quinto partido de la fecha (queda uno pendiente) por la Morterense de Basquet, Centro Social se quedó con el clásico en Primera ante su clásoco rival San Jorge. Fue 91-79.

Un buen marco de público acompañó el debut de los equipos locales.

El Rojinegro cerró un clásico que supo manejar. El tiro de tres, fue una de sus principales armas.

El equipo dirigido por Gustavo Lucatto debuto con una importante victoria en condición de visitante y en una cancha siempre difícil.

Goleadores: Facundo Costamagna 25 puntos- Maximiliano Blangini 21 y Mateo Ternavasio con 15 en Centro.

En San Jorge: Lázaro Pastore con 25 puntos y Oscar Cabrera con 17.

Resultado

1* CUARTO 19- 27

2* CUARTO 41- 43

3* CUARTO 56- 61

4* CUARTO 79-91