  • 9 marzo, 2026

Deportes

Basquet Femenino: Centro Social ya conoce sus rivales en las Ligas Provinciales

Mar 8, 2026

En la Sede de la Federación Cordobesa de Basquet, se llevó a cabo el sorteo correspopndiente a las Ligas Provinciales Femeninas en sus diferentes categoróia, que tendrá como partícipe una vez, a Centro Social de Brinkmann, y otras Instituciones que forman parte de la Asociación Morterense.

LIGA PROVINCIAL DE CADETES FEMENINO (U15)

ZONA A

  • BOLÍVAR (Carlos Paz)
  • HINDÚ (Córdoba)
  • BANDA NORTE (Río Cuarto)
  • MUNICIPALIDAD (Tio Pujio)

ZONA B

  • INSTITUTO (Córdoba)
  • BOCHAS SPORT (Colonia Caroya)
  • CENTRO SOCIAL (Brinkmann)

ZONA C

  • UNIVERSITARIO (Córdoba)
  • SAN ISIDRO (San Francisco)
  • TIRO FEDERAL (Morteros)
  • LIBERTAD TRINIDAD (Villa Trinidad)

ZONA D

  • ALBERDI (Río Cuarto)
  • GORRIONES (Río Cuarto)
  • DEP. CHAÑARES (James Craik)
  • AMEGHINO (Villa María)

ZONA E

  • POETA LUGONES (Córdoba)
  • UNIÓN (Huerta Grande)
  • 9 DE JULIO OLÍMPICO (Freyre)
  • A. D. 9 DE JULIO (Morteros)

ZONA F

  • VÉLEZ SARSFIELD (Oliva)
  • NEWELL’S (Laguna Larga)
  • OLAYÓN (Cruz del Eje)
  • LAWN TENNIS (Cruz del Eje)

LIGA PROVINCIAL DE JUVENILES FEMENINO (U17)

ZONA A

  • BOLÍVAR (Carlos Paz)
  • HINDÚ (Córdoba)
  • BANDA NORTE (Río Cuarto)
  • MUNICIPALIDAD (Tio Pujio)

ZONA B

  • INSTITUTO (Córdoba)
  • BOCHAS SPORT (Colonia Caroya)
  • CENTRO SOCIAL (Brinkmann)
  • SPARTA (Villa María)

ZONA C

  • UNIVERSITARIO (Córdoba)
  • SAN ISIDRO (San Francisco)
  • TIRO FEDERAL (Morteros)
  • UNIÓN CULTURAL (San Guillermo)

ZONA D

  • ALBERDI (Río Cuarto)
  • GORRIONES (Río Cuarto)
  • DEP. CHAÑARES (James Craik)
  • AMEGHINO (Villa María)

PROVINCIAL LIGA PRÓXIMO FEMENINO (U21)

ZONA A

  • BOLÍVAR (Carlos Paz)
  • HINDÚ (Córdoba)
  • BANDA NORTE (Río Cuarto)
  • MUNICIPALIDAD (Tio Pujio)

ZONA B

  • INSTITUTO (Córdoba)
  • BOCHAS SPORT (Colonia Caroya)
  • CENTRO SOCIAL (Brinkmann)
  • SPARTA (Villa María)