Basquet Femenino: Centro Social ya conoce sus rivales en las Ligas Provinciales

En la Sede de la Federación Cordobesa de Basquet, se llevó a cabo el sorteo correspopndiente a las Ligas Provinciales Femeninas en sus diferentes categoróia, que tendrá como partícipe una vez, a Centro Social de Brinkmann, y otras Instituciones que forman parte de la Asociación Morterense.
LIGA PROVINCIAL DE CADETES FEMENINO (U15)
ZONA A
- BOLÍVAR (Carlos Paz)
- HINDÚ (Córdoba)
- BANDA NORTE (Río Cuarto)
- MUNICIPALIDAD (Tio Pujio)
ZONA B
- INSTITUTO (Córdoba)
- BOCHAS SPORT (Colonia Caroya)
- CENTRO SOCIAL (Brinkmann)
ZONA C
- UNIVERSITARIO (Córdoba)
- SAN ISIDRO (San Francisco)
- TIRO FEDERAL (Morteros)
- LIBERTAD TRINIDAD (Villa Trinidad)
ZONA D
- ALBERDI (Río Cuarto)
- GORRIONES (Río Cuarto)
- DEP. CHAÑARES (James Craik)
- AMEGHINO (Villa María)
ZONA E
- POETA LUGONES (Córdoba)
- UNIÓN (Huerta Grande)
- 9 DE JULIO OLÍMPICO (Freyre)
- A. D. 9 DE JULIO (Morteros)
ZONA F
- VÉLEZ SARSFIELD (Oliva)
- NEWELL’S (Laguna Larga)
- OLAYÓN (Cruz del Eje)
- LAWN TENNIS (Cruz del Eje)
LIGA PROVINCIAL DE JUVENILES FEMENINO (U17)
ZONA A
- BOLÍVAR (Carlos Paz)
- HINDÚ (Córdoba)
- BANDA NORTE (Río Cuarto)
- MUNICIPALIDAD (Tio Pujio)
ZONA B
- INSTITUTO (Córdoba)
- BOCHAS SPORT (Colonia Caroya)
- CENTRO SOCIAL (Brinkmann)
- SPARTA (Villa María)
ZONA C
- UNIVERSITARIO (Córdoba)
- SAN ISIDRO (San Francisco)
- TIRO FEDERAL (Morteros)
- UNIÓN CULTURAL (San Guillermo)
ZONA D
- ALBERDI (Río Cuarto)
- GORRIONES (Río Cuarto)
- DEP. CHAÑARES (James Craik)
- AMEGHINO (Villa María)
PROVINCIAL LIGA PRÓXIMO FEMENINO (U21)
ZONA A
- BOLÍVAR (Carlos Paz)
- HINDÚ (Córdoba)
- BANDA NORTE (Río Cuarto)
- MUNICIPALIDAD (Tio Pujio)
ZONA B
- INSTITUTO (Córdoba)
- BOCHAS SPORT (Colonia Caroya)
- CENTRO SOCIAL (Brinkmann)
- SPARTA (Villa María)