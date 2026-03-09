  • 9 marzo, 2026

Deportes

El Mini Basquet tuvo actividad en San Jorge y en Centro Social

Mar 8, 2026

Las dos Instituciones deportivas de la ciudad, que participan en el Basquet Formativo de la Morterense, fueron protagonistas en la categoría Mini Basquet en carácter de locales.

MUNDO SAN JORGE: EL MINI BÁSQUET SE PUSO EN MARCHA

Los más pequeños del Básquet Santo recibieron este sábado en el Poli Santo a El Ceibo y El Tala de San Francisco en un triangular de encuentros.

Fue una gran mañana de deporte, con mucho acompañamiento de las familias y varios partidos donde los chicos pudieron disfrutar, aprender y compartir dentro de la cancha.

Gracias a todos los que colaboraron con la organización de la jornada.

PRENSA CENTRO: MINI BASQUET

Finde de debut en la Morterense para los peques.

El Mini Básquet rojinegro recibió en la mañana de hoy a Unión de San Guillermo y San Isidro de San Francisco en un gran triangular.

Una mañana llena de deporte y nuevas experiencias para los deportistas del Club.