1500 docentes y estudiantes participaron en los encuentros de ESI en diferentes regiones de la provincia

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, culminó un ciclo de encuentros regionales por los 20 años de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) N.º 26.150. La iniciativa reafirmó la decisión del Gobierno provincial de sostener y profundizar la ESI como una política de Estado prioritaria y como un derecho fundamental para las y los estudiantes.

Esta propuesta se desarrolló en el marco de las políticas de bienestar educativo impulsadas como un pilar fundamental para la gestión, orientadas a garantizar condiciones que fortalezcan la convivencia y el acompañamiento integral de las trayectorias escolares. Entre agosto y octubre de 2026, más de 1.500 docentes, estudiantes y equipos técnicos participaron en las jornadas regionales realizadas en Villa Dolores, San Francisco, Córdoba Capital y Río Cuarto, sumadas a una maratón de streaming de cuatro horas seguida por más de 3.500 personas.

Durante la apertura de la jornada central en Córdoba Capital, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, afirmó: «Córdoba sostiene la ESI en todas las escuelas. A 20 años de la ley, nuestra responsabilidad, como plantea el Gobernador Martín Llaryora, es dar continuidad a esta política y generar nuevas condiciones para su implementación. En el marco de TransFORMAR@cba y BienCBA, fortalecer la ESI significa acompañar a las instituciones y garantizar el derecho de las y los estudiantes a una educación integral.»

A su turno, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó el valor del trabajo territorial y la articulación institucional: «La continuidad de una política educativa se construye con decisiones de gestión y con trabajo territorial. Estos encuentros permiten reconocer los saberes de nuestros docentes, compartir experiencias y fortalecer a los equipos para profundizar la ESI en todos los niveles y modalidades. Desde el Ministerio asumimos la responsabilidad de acompañar ese trabajo y ampliar las oportunidades de formación.»

En relación con el trabajo en las aulas y los espacios de formación compartidos, la docente Vanessa Villalba valoró los insumos obtenidos durante el encuentro regional de Río Cuarto: «Festejando veinte años de ESI en las escuelas, me llevo muchas herramientas y nuevos conocimientos para trabajar e implementar en el aula, y para compartir con compañeras. La verdad ha sido muy enriquecedor para seguir trabajando de manera conjunta.»

Por su parte, sobre la vivencia de las y los jóvenes en estos espacios de intercambio, la docente Guadalupe Cargnelutti resaltó la recepción estudiantil durante la jornada de Córdoba Capital: «Los estudiantes que nos acompañaron hoy están felices de compartir con otras escuelas lo que trabajamos en ESI. Participaron de un taller con chicos y chicas de otras instituciones y recorrieron los stands para conocer lo que hicieron en otros colegios.»

El encuentro contó además con la presencia del director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, y la subdirectora de Acompañamiento Institucional, María Lucía Kohan, quienes junto a las comunidades educativas reafirmaron el compromiso provincial de garantizar la ESI en todas las escuelas de Córdoba.