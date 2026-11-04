Morteros se suma a la iniciativa provincial de enviar tierra cordobesa para ser bendecida por el Papa León XIV

La Municipalidad de Morteros acompaña la iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que convocó a municipios y comunas de toda la provincia a enviar una porción de tierra representativa de cada localidad para que sea bendecida por el Papa León XIV.

En Morteros, los lugares elegidos para recolectar la tierra fueron el Fuerte de los Morteros, el Ferrocarril y la Universidad Provincial de Córdoba, tres espacios representativos de la historia, la identidad y el desarrollo de la ciudad.

La propuesta busca reunir, en un gesto simbólico, las raíces, la identidad y la fe de las comunidades cordobesas, poniendo en valor aquello que une a los pueblos a través de su historia y sus tradiciones.

De esta manera, Morteros participa llevando un pedacito de su tierra, que representa a su gente, su historia y el orgullo de pertenecer a una comunidad con identidad propia.

La iniciativa constituye una expresión de unidad entre los municipios y comunas de Córdoba, reafirmando el valor de las raíces y el sentido de pertenencia de cada localidad