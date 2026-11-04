Presentaron libro «Héroes de Morteros, Soldados de Malvinas»

La publicación constituye el primer capítulo de un proyecto que busca recuperar y preservar las historias de los excombatientes de Malvinas de nuestra ciudad.

El pasado jueves 29 de octubre se presentó en Casa Graciela Boero el libro Héroes de Morteros – Soldados de Malvinas, una obra de Luciano Smut que tiene como protagonista de este primer capítulo a Oscar Sueldo, excombatiente de nuestra ciudad.

El libro recupera, a través de su propio testimonio, la historia de Oscar: su infancia, su juventud, su paso por el servicio militar, las vivencias durante la Guerra de Malvinas y el regreso a casa. Un recorrido por recuerdos, experiencias y sentimientos que durante muchos años permanecieron en silencio y que hoy encuentran un espacio para ser compartidos.

La propuesta nace con el propósito de reconstruir y preservar la memoria de quienes participaron de la Guerra de Malvinas, poniendo en primer plano sus historias de vida. Este primer capítulo representa el comienzo de un proyecto que continuará recuperando los testimonios de los demás excombatientes de Morteros, con la intención de dejar un legado para las nuevas generaciones.

La presentación contó con el acompañamiento de familiares, excombatientes, autoridades, representantes de instituciones educativas y vecinos de la comunidad. Durante el encuentro se compartieron momentos de emoción y reconocimiento, reafirmando la importancia de mantener viva la memoria de Malvinas y de escuchar a quienes fueron protagonistas de aquella historia.

Desde la organización se agradece especialmente a la Municipalidad de Morteros por su acompañamiento y por facilitar las instalaciones de Casa Graciela Boero para la realización de este encuentro. También se expresa un profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la concreción del proyecto, a las instituciones presentes, a los familiares y a cada vecino que acompañó esta presentación.

Héroes de Morteros – Soldados de Malvinas busca ser mucho más que un libro: es un ejercicio de memoria, reconocimiento y gratitud. Porque detrás de cada excombatiente hay una historia que merece ser escuchada, conocida y transmitida.

La historia de Oscar Sueldo es la primera. El compromiso es continuar contando las de todos nuestros excombatientes.