Escuela de Suboficiales tiene su nueva sede en Córdoba

El gobernador Martín Llaryora inauguró la primera sede propia de la Escuela de Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano”, ubicada en el predio conocido como “La Araña”, sobre calle Lisandro de la Torre al 1900, en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.

La puesta en funcionamiento del nuevo edificio representa un hito en el proceso de profesionalización de la Policía de Córdoba: después de años de funcionar en distintos espacios, la institución cuenta por primera vez con instalaciones diseñadas específicamente para la formación, capacitación y entrenamiento de los futuros efectivos.

Además, la intervención permitió recuperar un predio que durante años estuvo abandonado y transformarlo en un espacio destinado a la preparación de los aspirantes a integrar la fuerza.

Durante el acto, Llaryora destacó el carácter histórico de la inauguración y puso en valor las condiciones que ofrece el nuevo establecimiento.

“Esta no es una escuela adaptada, es una escuela hecha para ustedes. Un lugar digno, un lugar central, un lugar que dignifica la tarea de formación, el uniforme y lo que hacen todos los días”, sostuvo el gobernador ante los aspirantes.

En relación con las políticas de seguridad implementadas por la Provincia, Llaryora destacó también la incorporación de herramientas y equipamiento orientados a mejorar la respuesta frente al delito y reducir los riesgos para los efectivos.

“Vamos a hacer lo posible e imposible para dotarlos de todos los elementos que les cuiden la vida, para que una vez que vuelvan a su casa de patrullar puedan abrazar a su familia”, expresó.

Un edificio pensado para la formación policial

La nueva sede abarca una superficie de 2.300 metros cuadrados, entre el edificio educativo y los sectores destinados a la preparación física.

La infraestructura cuenta con siete aulas acondicionadas para las actividades académicas, áreas administrativas y docentes, espacios para la formación física y profesional, Salón de Usos Múltiples, sanitarios, comedor y un gimnasio-cancha cubierta multipropósito.

Estas instalaciones permitirán concentrar en un mismo predio las actividades académicas, la preparación física y técnica y las distintas instancias de entrenamiento, con espacios adecuados a las necesidades actuales de la formación policial.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, resaltó que se trata de un día histórico para la Escuela de Suboficiales y destacó la decisión del gobernador de avanzar con la concreción de la obra.

“Agradezco en nombre de todos estos aspirantes, hombres y mujeres, que serán miembros de la Policía de Córdoba. Saben que ahora cuentan con un lugar adecuado y absolutamente estratégico para formarse”, indicó.

Quinteros exhortó además a los más de 900 alumnos de la institución a actuar con equilibrio ético: “Firmes sin ser arbitrarios, valientes sin ser temerarios y humanos sin perder autoridad”.

A su turno, el jefe de Policía, comisario general Marcelo Marín, destacó el valor histórico de la nueva sede: “A punto de cumplir 166 años de historia de la Policía, dos fechas van a quedar en nuestra memoria: la creación de la Escuela de Oficiales en 1952 y hoy, 2026, el edificio propio de la Escuela de Suboficiales General Belgrano, de lo cual estamos totalmente orgullosos”.

“Esto no ha sido casualidad, es la causalidad de tener un Gobierno provincial totalmente presente”, agregó.

Más de 3.000 aspirantes en toda la provincia

La nueva sede central recibirá a 930 aspirantes, mientras que la Escuela de Suboficiales supervisa y coordina otros 23 anexos distribuidos en el interior provincial.

En total, la institución alcanza a 3.161 aspirantes, de los cuales 1.379 son mujeres y 1.782 son varones.

Llaryora destacó especialmente la decisión de acercar las instancias de formación policial a distintas localidades de la provincia.

“Nos va a permitir sumar más aspirantes, pero principalmente nos va a permitir no romper sueños, cumplir anhelos de aquellos que no tienen los recursos, pero hoy pueden entrar a la Escuela de Suboficiales”, señaló.

La formación se complementa con una currícula orientada a preparar a los futuros agentes para los desafíos actuales de la seguridad, con contenidos teóricos y prácticos que incluyen defensa personal, práctica profesionalizante, educación física, equipamiento y manejo de armas, legislación, resolución alternativa de conflictos, emergencias, siniestros y seguridad vial.

La directora de la Escuela de Suboficiales, Andrea González, resaltó el significado institucional de contar con un edificio propio y su importancia para el escalafón de suboficiales dentro de la fuerza.

“Hoy nuestra Escuela de Suboficiales ha encontrado un hogar. Y si estas aulas logran formar hombres y mujeres capaces de servir con honor, de proteger con valentía y de actuar con humanidad, entonces habremos entendido que construimos mucho más que una escuela; habremos construido futuro”, expresó.

La nueva sede permitirá reorganizar el funcionamiento de la institución y fortalecer las condiciones en las que se desarrollan la enseñanza, la capacitación y el entrenamiento de quienes integrarán la Policía de Córdoba.

Estuvieron presentes también el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el secretario general de la Gobernación, David Consalvi; la secretaria de Sistema Integrado de Seguridad Pública, Natalia Quiñonez; y demás autoridades de la Policía de Córdoba.