Inauguraron primeros 10 km de la Autopista Ruta Nacional 19 entre Santiago Temple-Los Chañaritos

El gobernador Martín Llaryora inauguró este miércoles los primeros 10 kilómetros de la Autopista Ruta Nacional 19 ejecutados durante su gestión, entre Santiago Temple y el distribuidor de acceso a Los Chañaritos.

La habilitación mejora también la conexión con Luque y forma parte de los trabajos que la Provincia financia con recursos propios para completar una obra abandonada por Nación.

El nuevo tramo cuenta con dos carriles por sentido de circulación y control total de accesos, lo que mejorará la seguridad vial y facilitará el traslado de personas y de la producción regional.

Durante su discurso, el mandatario agradeció a los cordobeses por el esfuerzo que permite sostener el desarrollo provincial en un contexto nacional complejo y destacó la cooperación entre sectores públicos y privados y dirigentes de distintas fuerzas políticas.

“Podemos pensar distinto, pero trabajamos juntos. Es imposible hoy en Argentina ver una foto como la que vemos acá. Preferimos construir puentes y no cavar trincheras. Todos los que estamos hoy aquí somos de distintos partidos políticos, pero trabajamos para que esta ruta sea una realidad. Y podemos trabajar juntos el sector privado y el público”, destacó.

Y sostuvo: “Esta ruta no es de un gobierno, es de todos los cordobeses y de todos aquellos que pusieron y privilegiaron, más allá de su partido o su religión, que esta obra había que hacerla. Hoy son 10 kilómetros más de progreso y 10 de vida”.

Asimismo, subrayó que “en un momento donde reina el desempleo y cierran las pymes, en Córdoba defendemos nuestro trabajo y nuestro empleo”.

“Son 610 puestos de trabajo, 610 familias que tienen un ingreso. Quiero felicitar a nuestros trabajadores cordobeses, que también muestran que pueden hacer las mejores obras con la mejor calidad”, completó.

La habilitación comprende también el nuevo distribuidor y la pavimentación del camino de 3,4 kilómetros que conecta la autopista con Los Chañaritos.

Desde ese punto, los vehículos que circulen hacia San Francisco continuarán por el acceso pavimentado hasta retomar la traza de la Ruta Nacional 19.

A su vez, el distribuidor permite acceder hacia el sur a la ruta provincial S-393, completamente asfaltada, que conecta con Luque y la ruta provincial 13. Este corredor tiene una extensión de 26 kilómetros y atraviesa Capilla del Carmen.

De esta manera, la obra fortalece la vinculación entre las localidades de la región y agiliza la circulación en una zona de intensa actividad agrícola, ganadera y lechera, con un importante movimiento de vehículos pesados.

El jefe de Gabinete, Manuel Calvo, destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener la inversión en infraestructura vial y avanzar con obras estratégicas para la producción.

“En la Argentina hoy no se construye ni un metro de autopista y en Córdoba, por decisión de nuestro gobernador Martín Llaryora, estamos construyendo las rutas del progreso, que permiten vincular nuestra producción con los puertos. Vamos a seguir destinando recursos para avanzar con las obras, mejorar la circulación y generar más producción, trabajo y turismo para que Córdoba siga creciendo”, resaltó.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, remarcó la decisión política de licitar y ejecutar tramos de obras públicas nacionales que habían sido abandonadas.

“Esta autopista no solo impacta en la región, sino que por su categoría, nivel de servicio y configuración, representa un tipo de obra que hoy en Argentina prácticamente no se está construyendo en ningún lado”, indicó.

El ministro agregó que esta inversión vial tendrá un impacto positivo en los departamentos San Justo, Río Primero y Río Segundo, beneficiando a sectores ganaderos, lácteos e industriales mediante la consolidación de corredores productivos.

Una conexión estratégica para Río Segundo

En la ocasión, Llaryora enfatizó que la conexión de las rutas 13 y 19 permitirá modificar la posición estratégica del departamento Río Segundo y fortalecer el desarrollo productivo de la región.

“Es una salida mucho más económica, mucho más productiva, que mejora el valor y el costo logístico. Hace que la región sea más eficiente, más competitiva y tenga más rentabilidad”, indicó.

Y añadió: “Estamos haciendo las obras más importantes de la Argentina. La infraestructura nos hace mejores, nos potencia, nos lleva al progreso y genera empleo y trabajo”.

Por último, Llaryora repasó otras obras viales estratégicas que lleva adelante la Provincia, entre ellas la circunvalación de Río Cuarto, los trabajos en la circunvalación de Villa María, las intervenciones en el Valle de Calamuchita y el nuevo camino de las Altas Cumbres, que unirá Tanti con Taninga y se encuentra en construcción.

También vinculó estas inversiones con el Plan de Igualdad Territorial, orientado a reducir las desigualdades entre regiones y mejorar la infraestructura y los servicios en el interior provincial.

La Provincia avanza para completar la autopista

Los trabajos forman parte de la obra que el Gobierno de Córdoba ejecuta a través de Caminos de las Sierras para finalizar los casi 63 kilómetros pendientes de la Autopista Ruta 19.

Tras años de paralización, la Provincia asumió la continuidad de los trabajos. Actualmente, la obra genera 610 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Su finalización permitirá consolidar una conexión más segura y eficiente entre la capital provincial y San Francisco, con beneficios para las localidades de los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo.

La Ruta Nacional 19 integra un corredor estratégico para el transporte nacional e internacional: une Córdoba con Santo Tomé, en Santa Fe, y registra la circulación de más de tres millones de vehículos al año.

Al respecto, el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos, destacó que la habilitación permite avanzar en la finalización de la Autopista 19 y mejorar la conexión entre distintas localidades de la región: “La conectividad es clave para la actividad turística, para la actividad productiva y para los vecinos, porque tiene que ver con su vida diaria, la educación y la salud. La conectividad es clave para el desarrollo del ser humano”.

La palabra de los intendentes de la región

Sebastián Demarchi, intendente de Morteros, destacó la importancia de la Ruta Nacional 19 para la producción y la seguridad vial de los habitantes de la región: “Esta obra debería haber sido realizada por el Gobierno nacional, pero una vez más los cordobeses, junto a nuestro gobernador, se ponen al frente con recursos de la Provincia, afrontando esta obra trascendental”.

Por su parte, el intendente de Luque, Diego Viano, señaló: “Para nosotros, como región, significa tener una comunicación mucho más fluida y poder interconectarnos con localidades a las que antes les resultaba muy complicado hacerlo. Esto es importante para la actividad económica y, especialmente, para el sector agropecuario”.

Damián Bernarte, intendente de San Francisco, valoró: “Esto transforma lo que históricamente ha sido una ruta vinculada a la muerte, en un trayecto ligado a la vida y a la producción. Que el Gobierno de Córdoba lo haga posible, y que además el gobernador sea Llaryora —un vecino de nuestra tierra— justifica la alegría y el orgullo de celebrar estos 10 kilómetros de autopista”.

Franco Mezzopeva, jefe comunal de Los Chañaritos, destacó la decisión del Gobierno provincial de asumir el compromiso de finalizar la obra con recursos propios.

“Quiero destacar la decisión política de no mirar para el costado. El Gobierno de la Provincia de Córdoba asumió el compromiso y, con recursos propios, puso en marcha la maquinaria para terminar lo que hacía falta. Eso demuestra que, cuando hay voluntad de gestión, las soluciones llegan”, finalizó.

El intendente de Santiago Temple, Marco Ferace, destacó el cumplimiento de la palabra empeñada por el Gobierno de Córdoba y subrayó que la nueva infraestructura “es un potencial de turismo, es un potencial de trabajo, es un potencial de mover toda la producción. No solamente es un movimiento económico, sino que también es un movimiento de mucha seguridad para todos nosotros”.

Estuvieron presentes también el diputado nacional Ignacio García Aresca; el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán; el responsable de Vialidad Provincial, Edgar Manuel Castelló; el legislador Lucas Germán Valiente; y otras autoridades provinciales, intendentes y jefes comunales de las localidades de la región.

Trabajos en los tramos restantes

Entre Los Chañaritos y el distribuidor de acceso a Tránsito avanza la pavimentación de casi 12 kilómetros. En el distribuidor de Tránsito y en el puente sobre el río Xanaes finalizó el montaje de vigas y se trabaja en la construcción de las losas de hormigón.

También continúan el movimiento de suelo y la colocación del paquete granular entre el puente del Xanaes y el distribuidor de acceso a Arroyito, junto con la ejecución de obras hidráulicas y colectoras.

En el tramo de 33,5 kilómetros entre Cañada Jeanmaire y San Francisco se desarrollan tareas de movimiento de suelo, colocación del paquete estructural y pavimentación entre Cañada Jeanmaire y Colonia Marina.

En ese sector también se construyen los distribuidores de acceso a Devoto y Colonia Marina, retornos y obras hidráulicas, y se avanza en la reubicación y subterranización de líneas eléctricas.