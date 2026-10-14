Asistencia a las víctimas del delito: Córdoba reunió a autoridades nacionales y provinciales

Córdoba fue sede de la XV Jornada Nacional de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito, un encuentro que reunió a autoridades nacionales y provinciales, representantes del ámbito judicial y académico, y referentes de distintas jurisdicciones para intercambiar experiencias y fortalecer las políticas de acompañamiento a las personas que sufrieron un delito.

La jornada se desarrolló en el auditorio principal del Centro Cívico del Bicentenario, bajo el lema “Voces, Derechos, Garantías: Perspectivas Federales en la Protección y Asistencia a la Víctima del Delito”. La convocatoria coincidió con los 40 años de la creación del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito en Córdoba, fundado en 1986 y convertido en la actualidad en Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, junto al fiscal general, Carlos Lezcano; el secretario de Justicia, Leandro Goria; la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, Jimena Capece; y la directora de Asistencia a la Víctima del Delito de Córdoba y presidenta del Consejo Federal, Alicia Salusso.

Durante su intervención, López destacó que la responsabilidad del Estado no se limita a la aplicación de las leyes, sino que también implica acompañar a las personas en los momentos de mayor vulnerabilidad.

“Un Estado no se mide solamente por la dureza o el rigor de las leyes, ni por el tamaño de las cárceles, sino por la capacidad de abrazar a los ciudadanos en los momentos de mayor vulnerabilidad, transformando el desamparo en un camino institucional de dignidad, justicia y reparación”, expresó el funcionario.

En esa línea, el ministro remarcó la importancia de garantizar una atención profesional, integral y oportuna para quienes atraviesan las consecuencias de un delito. También reconoció el trabajo de los equipos de asistencia de Córdoba y del resto del país, que acompañan a las víctimas y sus familias durante procesos especialmente complejos.

Por su parte, Salusso recordó los orígenes del organismo provincial y el enfoque que orienta su tarea desde hace cuatro décadas: “Un espacio que nació en el año 1986, con una premisa tan simple como revolucionaria: poner a la persona víctima de un delito en el centro, dignificar su dolor y ofrecerle una mano firme, profesional y profundamente humana para transitar el camino de la reconstrucción y la búsqueda de la justicia”.

La funcionaria también destacó el compromiso de los equipos profesionales y de las personas que acudieron al organismo a lo largo de los años. En ese sentido, señaló que sus experiencias refuerzan la importancia de sostener una atención centrada en la dignidad humana, el acompañamiento y el respeto por los derechos de las víctimas.

Reconocimiento a cuatro décadas de trayectoria

En el marco del encuentro, se reconoció la trayectoria de Carlos Girola y Mirtha Yocco, por sus 40 años de trabajo en la asistencia a las víctimas del delito, así como la de Hilda Marchiori, por sus cuatro décadas de aporte profesional y académico al estudio, la enseñanza y el acompañamiento integral de las personas afectadas por hechos delictivos.

La jornada fue organizada por la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Trabajo. Además, contó con la adhesión de la Legislatura de la Provincia, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio de Abogados y el Colegio de Psicólogos de Córdoba.