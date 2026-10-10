El Gobernador encabezó reunión de la Mesa General que coordina organización por la visita del Papa León

El gobernador Martín Llaryora participó de una nueva reunión de la Mesa General que coordina la organización de la visita del Papa León XIV a Córdoba, prevista para el martes 10 de noviembre.

El encuentro, realizado en el Centro Cívico del Bicentenario, reunió a representantes del Gobierno provincial, la Municipalidad de Córdoba, la Iglesia y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

“Es un hecho histórico muy importante para todos nosotros que el Papa sea recibido con calidez y con la organización necesaria para que todos los peregrinos que quieran venir a escuchar su mensaje lo puedan hacer de la manera que corresponde y se lleven de Córdoba una experiencia maravillosa”, expresó Llaryora.

El mandatario remarcó que la provincia tiene antecedentes que la respaldan para ser el único punto del interior del país que visitará el Santo Padre: “Córdoba volverá a mostrar la capacidad de organización que tenemos, que nos prestigia y por la que confían en nosotros para eventos de esta magnitud”.

El trabajo se divide en once mesas temáticas, cada una conformada por equipos especializados en su área, mientras que la Mesa General articula y da seguimiento al conjunto.

Llaryora destacó el carácter plural del trabajo: “Somos de distintos partidos, de distintas ideologías, y trabajamos todos en conjunto, dando lo máximo, porque acá lo que está en juego es que el Papa se pueda llevar una gran visión de la gran provincia que somos y que todos los peregrinos tengan una visita histórica sin problemas, que puedan venir bien y volver tranquilos”.

También subrayó la hospitalidad como un sello propio de la provincia: “Tenemos cosas maravillosas, pero lo que más valoran es la calidad de nuestra gente: cómo te recibe, cómo te atiende, cómo te aconseja”.

El gobernador agradeció la participación de todos los espacios políticos, incluida la oposición, y el compromiso de quienes integran las mesas, muchos de ellos en representación de organizaciones y de manera voluntaria.

En la misma línea, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, sostuvo: “La visita del Papa es de todos, no es del oficialismo cordobés. Que estén el gobierno provincial, el gobierno municipal, la oposición, la Iglesia y el gobierno nacional, todos trabajando juntos, sin mezquindad, en la misma mesa, hace que esto sea la fiesta de Córdoba y el orgullo cordobés”.

Siciliano también dimensionó la magnitud del acontecimiento: “El último Papa que vino a la Argentina fue Juan Pablo II, en el 87. Desde esa época hasta hoy no recuerdo otro evento tan trascendente para la vida de Córdoba, ni político, ni cultural, ni deportivo, que vaya a movilizar a miles y miles de personas, no solamente de todo el país, sino también de países limítrofes”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló: “Córdoba va a ser la única ciudad del interior del país que el Papa va a visitar, lo cual nos llena de orgullo y de responsabilidad. Este trabajo tiende justamente a tener absolutamente todo el sistema, no solamente de protección y seguridad de Su Santidad, sino también de los cientos de miles de argentinos y cordobeses que vamos a estar en Córdoba ese día celebrando la llegada del Papa”.

“La seguridad es claramente uno de los elementos más sensibles de la visita, pero cada uno de los aspectos organizativos está siendo tomado con absoluta responsabilidad y compromiso”, agregó Quinteros.

El director operativo de la comisión local de la Iglesia para la visita del Papa León XIV en Córdoba, padre Juan Martínez, destacó el trabajo de las mesas: “Entusiasma porque hay mucho compromiso y decisión. Se va dando esta riqueza, con el compromiso de que el Papa tenga una buena imagen de Córdoba y que todos los cordobeses y los que vengan de afuera se sientan seguros, cuidados y con una buena experiencia de la visita del Papa”.

“Todos estamos trabajando para que el Papa se encuentre con la gente y la gente con el Papa. Si eso se da de la mejor manera, es lo que más nos va a satisfacer y llenar a todos”, concluyó.

A su turno, Héctor Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad de la Nación y coordinador general de Seguridad de la visita, explicó que todos los eventos que el Papa encabezará en el país, en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, se coordinan entre Nación, provincias y municipios.

“Es un trabajo muy bueno. Hay mucha colaboración de parte de todas las instituciones”, valoró.

“La expectativa es la llegada del Papa a la Argentina y que la mayor cantidad de fieles puedan estar cerca, verlo y expresarle su amor”, completó Cajida.

Participaron de la reunión representantes de áreas de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba, la Policía de Córdoba, la Fuerza Aérea, el Ejército, Gendarmería y FADEA, entre otras instituciones abocadas a la visita del Santo Padre.