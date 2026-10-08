La Campaña Rosa 2026 ya está en marcha

Está en marcha una nueva edición de la campaña Córdoba Rosa 2026, una iniciativa que año a año crece y se fortalece gracias al trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba, APROSS, los gobiernos locales de todo el territorio provincial y las organizaciones y fundaciones que integran el Foro Córdoba Rosa.

Bajo el lema “Elijo Cuidarme”, hasta el próximo 11 de octubre, tiene lugar la “Semana Rosa” en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, donde las mujeres y sus familias pueden acceder, de manera gratuita, a distintos estudios y controles de salud: mamografías, consultas ginecológicas, PAP, colposcopías, controles clínicos, odontológicos y pediátricos. Testeos serológicos, vacunación, controles de riesgo cardiovascular.

En el espacio del Foro Rosa, las organizaciones brindan información y realizan cortes de pelo solidario destinados a la elaboración de pelucas oncológicas. A su vez, el stand de Punto Mujer ofrece orientación y acompañamiento integral, acercando información y herramientas a quienes lo necesiten.

En la primera jornada llevada a cabo el martes se colocaron más de 400 vacunas y se atendieron 45 personas en el consultorio móvil de Apross en las distintas especialidades (ginecología, odontología y pediatría). Además, el Ministerio de Salud entregó 140 turnos protegidos para realizar estudios y el Foro Córdoba Rosa junto a los CPC repartieron 500 lazos rosas y agendas de control anual.

La propuesta también cuenta con la presencia de los equipos de la Municipalidad de Córdoba y los CPC, que acercarán sus programas de atención ciudadana y, durante el fin de semana, se sumará el programa provincial Córdoba Cerca Tuyo, con servicios para toda la comunidad.

Las acciones de la “Semana Rosa” tienen lugar de 10:00 a 18:00 horas hasta el sábado 10 de octubre y de 14:00 a 20:00 horas el día domingo.

La Campaña Córdoba Rosa se desarrolla conforme la Ley Provincial N° 10.503, sancionada por la Legislatura de Córdoba en 2017, destinada a “promover la prevención y concientización activa sobre el cáncer de mama en la Provincia”, mediante una variada agenda de actividades en todo el territorio cordobés, destinadas a promover la detección precoz durante octubre “Mes de Concientización del Cáncer de mama”.

La agenda de actividades está disponible en: https://www.cba.gov.ar/cordoba-rosa/

Córdoba Rosa es una política pública

Al hacer uso de la palabra, el Ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, Marcos Torres Lima, expresó: “Quiero agradecer a quienes hacen posible esta política pública de prevención y concientización que se está desarrollando en esta Plaza y en todo el territorio provincial por el Octubre Rosa, mediante acciones que demuestran la presencia concreta y el acompañamiento del Estado”.

En tanto, la secretaria de la Mujer de Córdoba, Claudia Martínez, señaló: “Esta es una campaña que hoy llega a miles de mujeres en todo el territorio cordobés para concientizar sobre el cáncer de mama una de las enfermedades que más las afecta y que detectada a tiempo puede salvar vidas”, e indicó que durante el mes de octubre “se van a realizar 10.000 mamografías en el marco de la campaña pero que también el foco está puesto en la salud integral de la mujer”.

Luego, el secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Ariel Aleksandroff, manifestó que “el cáncer de mama es el más común entre las mujeres y que su detección temprana y el tratamiento oportuno ayudan significativamente a mejorar las tasas de supervivencia. Desde la Municipalidad trabajamos cada día para que cada mujer de nuestra ciudad pueda realizar las consultas y controles cerca de su casa y con el acompañamiento que necesita”.

Por su parte, el director General de Prestaciones Asistenciales y Control de Gestión de APROSS, Facundo Barrabino, destacó que “desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora trabajamos para que la prevención sea una política pública y para acercar la atención a cada territorio. Con los mamógrafos y consultorios móviles recorremos el interior provincial, acompañamos a las comunidades y promovemos el cuidado de la salud».

Finalmente, el director General de Coordinación Operativa de APROSS, Lucas Valdemarín, dijo: “Para que las mujeres puedan elegir cuidarse, deben contar con herramientas concretas que les permitan hacerlo. Lo más importante de las más de 10.000 mamografías realizadas no es solamente la cifra, sino que llegamos: allí donde habitualmente resulta más difícil acceder a especialistas y servicios preventivos”.

Entrega de ayudas económicas a instituciones del Foro Córdoba Rosa

Durante la jornada, se hizo entrega de subsidios no reintegrables del Gobierno de la Provincia a las fundaciones y asociaciones que son parte del Foro Córdoba Rosa. Dicho monto está destinado a las acciones objeto de la Ley N° 10.503.

Recibieron dicha ayuda económica: Fundación Corazón de Mujer, Fundación Amazonas, Fundación Guapas, Comunicancer Foundation, SACRA, LALCEC Capital, VOLCEC – Río Tercero, Fundación Resilientes por el Mundo, Fundar Esperanza, Fundación Un Lazo Nos Une y AFULIC.