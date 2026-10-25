Fútbol Infantil: La fecha suspendida se reprograma para el sábado 31

El fútbol Infantil de la Liga Regional de San Francisco, tanto en el Torneo Campeonato como el Clasificatorio, debió suspenderse debido a las intensas lluvias caídas en gran parte de la región.

Según se determinó en las últimas horas, la reprogramación de los partidos no disputados, pasa al venidero sábado 31, debido a las distancias que deben recorrer los clubes.

RESULTADOS Y POSICIONES HASTA LA FECHA

FUTBOL INFANTIL: LO POCO QUE SE JUGÓ

Por la 5ta fecha del torneo clasificatorio, Sp. SUARDI visitó este viernes al Atlético Miramar.

Los resultados fueron los siguientes:

A. Miramar vs Sportivo:

Promocional: 0 a 1 (Graziano Locattelli)

Preinfantil: 1 a 0

Infantil: 0 a 4 (Mateo Villalba x2, Félix Baumann y Tiziano Uviedo)

Prejuvenil: 2 a 1 (Maximo Honeker)

Juvenil: 5 a 0