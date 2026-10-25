  • 25 octubre, 2026

Deportes

Fútbol Infantil: La fecha suspendida se reprograma para el sábado 31

Oct 24, 2026

El fútbol Infantil de la Liga Regional de San Francisco, tanto en el Torneo Campeonato como el Clasificatorio, debió suspenderse debido a las intensas lluvias caídas en gran parte de la región.

Según se determinó en las últimas horas, la reprogramación de los partidos no disputados, pasa al venidero sábado 31, debido a las distancias que deben recorrer los clubes.

RESULTADOS Y POSICIONES HASTA LA FECHA

FUTBOL INFANTIL: LO POCO QUE SE JUGÓ

Por la 5ta fecha del torneo clasificatorio, Sp. SUARDI visitó este viernes al Atlético Miramar.

Los resultados fueron los siguientes:

A. Miramar vs Sportivo:

Promocional: 0 a 1 (Graziano Locattelli)

Preinfantil: 1 a 0

Infantil: 0 a 4 (Mateo Villalba x2, Félix Baumann y Tiziano Uviedo)

Prejuvenil: 2 a 1 (Maximo Honeker)

Juvenil: 5 a 0