El 1° Duatlón «Jardín de Ansenuza» desafió el tiempo, y fue todo un éxito

En la tarde del sábado, se llevó a cabo en Brinkmann, el 1° Duatlón «Jardín de Ansenuza».

Fue la primera, pero no la última, a partir del éxito alcanzado; MAS DE 100 COMPETIDORES entre CICLISTAS Y ATLETAS.

La prueba consistía en recorrer 2,5 kilómetros de Atletismo por las calles de la ciudad, luego 20 kilómetros en Bicicleta por zonas rurales y finalizando con 2,5 kilómetros nuevamente de Atletismo.

Se podía concretar de manera individual o por equipos.

El lugar de concentración fueron las inmediaciones del predio del FFCC, y contó con la organización de los deportistas Pablo Maldonado, Javier Gaido y Juan Sada, con el acompañamiento del Gobierno Municipal y firmas comerciales.

Felicitaciones.!!!