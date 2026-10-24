Fútbol: Gran victoria de Centro Social ante Nueve de Morteros. Resultados de los adelantos de la fecha 3

Por la tercera fecha de la Categoría A, el rojinegro logró un triunfazo en Morteros ante Nueve 2 a 1.

Ezequiel Gaviglio de penal en el comienzo del partido, y Emanuel Sacco en el inicio del segundo tiempo, fueron los goleadores de la noche.

Con este gran triunfo el rojinegro suma 6 puntos y alcanza a Nueve en lo más alto de la tabla.

En reserva fue empate 1 a 1 con gol de Julián Argüello. Los chicos también continúan en las primeras posiciones de la tabla.

En la próxima, Centro visita a Huracán de Las Varillas.

Resultados