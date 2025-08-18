17 de agosto: Brinkmann recordó al General San Martín

Este domingo por la mañana se realizó el acto homenaje al 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Fue en la plaza que lleva el nombre del militar y político argentino, con la presencia de autoridades del Municipio, encabezadas por el Intendente Mauricio Actis, y de instituciones locales.
El Intendente junto a la Presidente del Tribunal de Cuentas Mariela Quinteros y el Jefe de Bomberos Voluntarios Nicolás Varesio depositaron una ofrenda florar frente al busto del General.
Por su parte, el Padre Daniel Maini realizó una oración en honor a esta conmemoración.
Posteriormente todos los presentes se dirigieron a la Parroquia San Juan Bautista para participar de la tradicional misa.