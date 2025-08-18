  • 18 agosto, 2025

Locales

Jornada plena para las Infancias en el Parque Central

Ago 17, 2025

Desde las 15 horas del día domingo, niños de todas las edades acompañados por sus familias, disfrutaron de una jornada llena de juegos, castillos inflables, música, golosinas y una deliciosa chocolatada.

En el escenario principal, se presentaron alumnos y familias de la Sala Cuna Municipal “Rincón de Esperanza” con la interpretación de un cuento infantil y también el show central de “Rabanito y su ensalada”

El Gobierno de la Ciudad agradece a toda la comunidad por acompañar y ser parte de esta gran fiesta, y en especial a alumnas del profesorado Manuel Belgrano que sumaron sus propuestas lúdicas para los más chicos

Para finalizar la tarde, integrantes del equipo de Gobierno sirvieron leche chocolatada y entregaron golosinas a una gran cantidad de niños.