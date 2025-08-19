Policiales: Allanamientos positivos en Córdoba por hecho de robo en Brinkmann

Lo informó la Comisaría local, en su reporte de este lunes. Asimismo hace referencia a otros ilícitos ocurridos en los últimos días.

INFORME

En relación a un hecho de robo ocurrido días atrás, en pasaje Emilio Mina, donde resultó damnificado un hombre mayor de edad, luego de varias tareas investigativas realizadas por personal de la Brigada de Investigaciones de Brinkmann, en la madrugada del viernes se cumplimentaron cuatro oficios de allanamientos en la ciudad de Córdoba, todos en barrio Villa el Libertador.

En el lugar reside una pareja, ambos mayores de edad, arrojando resultados positivos en dos de ellos.

Procediendo al secuestro de: tres teléfonos celulares y prendas de vestir varias relacionadas a la causa, y al secuestro y recupero de una billetera con $ 139.200. El diligenciamiento contó con la colaboración de Personal de la División de Investigaciones de Morteros, el titular de la Comisaria de Balnearia, Grupos especiales ETER Y Guardia de Infantería de la ciudad de Córdoba con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*APREHENSIÓN DE UN JOVEN Y RECUPERO DE MOTOCICLETA SUSTRAÍDA*

En calle Int. Zampol personal policial procedió al control de un joven de 18 años de edad que circulaba en una motocicleta marca Corven Energy 110 cc de color negra sin dominio colocado, al chequear el numero de motor del rodado el mismo registraba PEDIDO DE SECUESTRO de parte de la Fiscalía de Instrucción de Morteros, ya que el rodado en cuestión fue denunciado como robado días atrás en calle Bolívar siendo el damnificado un joven de 24 años de edad. Se procedió a la aprehensión del conductor (quien tiene varios antecedentes penales) y al secuestro de la motocicleta trasladando todo a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía interviniente.

• *APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN JOVEN CUANDO ROBABA EN UN DOMICILIO*

En intersección de calles Buenos Aires y San Juan mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos observan a un masculino que sustraía de un domicilio un gato hidráulico de camión de color azul. Se procedió a la aprehensión de un joven de 28 años de edad (con antecedentes penales) y al secuestro del elemento sustraído, trasladando todo a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

• *ROBO EN SALON MUNICIPAL- ALLANAMIENTO POSITIVO Y RECUPERO DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS*

Se tomo conocimiento a raíz de una denuncia penal de un robo en un salón municipal ubicado en calle Av. Seeber (ex oficinas de Anses) donde sustraen elementos de griferías. Luego de unas tareas investigativas se dió cumplimiento a un allanamiento judicial en calle Caseros s/n donde reside un joven de 29 años de edad (con antecedentes penales) el cual arrojó resultado positivo y se procedió al secuestro y recupero de varios elementos de grifería. Interviene la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

• *RECUPERO DE BICICLETA SUSTRAÍDA*

Personal policial mientras realizaba patrullajes preventivos por la periferia de la ciudad, en ciclovía norte observan tirada en los pastizales una bicicleta marca topmega de color negra y naranja rodado 29, proceden al resguardo preventivo de la misma. En la dependencia policial se pudo establecer que la bicicleta en cuestión había sido denunciada como robada desde la vereda días atrás en intersección de calles Armando Bo y Carlos Pellegrini donde resulto damnificado un hombre mayor de edad. Interviene Fiscalía de Instrucción de Morteros.