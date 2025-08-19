Presentaron subsede de la 23° edición del Festival «Desafiarte»

En conferencia de prensa, este lunes por la mañana se presentó oficialmente la participación de Brinkmann en la 23° edición del Festival Desafiarte, organizado por la @fundaciondesafiarte en la Inclusión.

Nuestra ciudad será una de las tres subsedes en todo el territorio provincial, junto a Villa Dolores y Villa María.

Participaron de la Conferencia de prensa el Intendente Mauricio Actis, la Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales Analía Frola, la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez, y representantes de Escuela Siloé, Centro Interdisciplinario Crecer, Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano y del Taller Integrador La Colmena, instituciones que organizan en conjunto la actividad.

Del 14 al 31 de agosto, distintos espacios culturales de Córdoba capital y del interior provincial ofrecerán una variada programación que incluirá música, artes escénicas, murga, narración oral, literatura, títeres y exposiciones. El festival se consolida como un espacio de celebración, reflexión y visibilización de los derechos a la accesibilidad y la participación cultural.

En Brinkmann, la actividad central será el lunes 25 de agosto, comenzando a la hora 16 en el Parque Central, con la participación de delegaciones de la zona en un colorido desfile artístico, seguido del acto protocolar.