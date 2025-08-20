El «Córdoba Juega» fase regional fue todo un éxito

Se realizó este lunes en Brinkmann la fase regional del «Córdoba Juega» de básquet masculino y femenino en categorías Sub 15 y Sub 18.

Los partidos se llevaron a cabo en los Clubes Centro Social y San Jorge, con la presencia de 24 equipos de una amplia región.

El Intendente Mauricio Actis brindó unas palabras de bienvenida por la mañana en el Parque Central, agradeciendo a los colegios que visitaron nuestra ciudad y deseando éxitos para todos. lo propio hizo el Inspector de Educación Física de la Región II Este, Gabriel Cardetti.

Equipos ganadores que clasificaron a la fase provincial:

– Sub 15 masculino: Instituto Sagrado Corazón (San Francisco).

– Sub 15 femenino: Instituto Nuestra Señora de Lourdes (Porteña).

– Sub 18 masculino: Escuela Normal Nicolás Avellaneda (San Francisco).

– Sub 18 femenino: Instituto Manuel Belgrano (Brinkmann).

Desde el Municipio agradecemos a los clubes locales por poner a disposición sus instalaciones, y a la Agencia Córdoba Deportes y Ministerio de Educación por confiar en Brinkmann para la realización del evento.