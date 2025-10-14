18 Atletas del grupo AB de Club Bertossi en 8° edición del «San Francisco Corre»

El pasado domingo 12 de octubre, dieciocho atletas del grupo “AB” de la institución, participaron de la 8° edición “San Francisco Corre” en las distancias 5k, 10k y 21k.
Participaron más de 1200 corredores inscriptos en la maratón.
Los atletas lograron estos resultados:
En la distancia 5k:
Flor Naretto, 1° puesto en su categoría
María Eugenia Naretto, 2° puesto en su categoría
María Laura Espinosa, 1° puesto en su categoría
Nora Bustos, 2° puesto en su categoría
Alejandra Hofstetter, 3° puesto en su categoría
Claudia Pérez, 1° puesto en su categoría
Cristian Ledesma, 2° puesto en su categoría
Veronica Tosolini, finish
Brisa Dalmasso, Marianela Mensa, Liliana Lopez y Jose Pablo Scianca en sus debuts fueron finisher.
En la distancia 10k:
Marcos Ramallo, 3° puesto en su categoría
Mayco Rodríguez, María Soledad Williner, Adriana Contreras y Mariela Yozwiak en su debut en la distancia fueron finisher.
En la distancia 21k:
Marcos Rumachella, 1° puesto en su categoría