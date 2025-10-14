18 Atletas del grupo AB de Club Bertossi en 8° edición del «San Francisco Corre»

El pasado domingo 12 de octubre, dieciocho atletas del grupo “AB” de la institución, participaron de la 8° edición “San Francisco Corre” en las distancias 5k, 10k y 21k.

Participaron más de 1200 corredores inscriptos en la maratón.

Los atletas lograron estos resultados:

En la distancia 5k:

Flor Naretto, 1° puesto en su categoría

María Eugenia Naretto, 2° puesto en su categoría

María Laura Espinosa, 1° puesto en su categoría

Nora Bustos, 2° puesto en su categoría

Alejandra Hofstetter, 3° puesto en su categoría

Claudia Pérez, 1° puesto en su categoría

Cristian Ledesma, 2° puesto en su categoría

Veronica Tosolini, finish

Brisa Dalmasso, Marianela Mensa, Liliana Lopez y Jose Pablo Scianca en sus debuts fueron finisher.

En la distancia 10k:

Marcos Ramallo, 3° puesto en su categoría

Mayco Rodríguez, María Soledad Williner, Adriana Contreras y Mariela Yozwiak en su debut en la distancia fueron finisher.

En la distancia 21k:

Marcos Rumachella, 1° puesto en su categoría