Alumnos del Dojo «Carlos Franco» de Centro en Torneo Interestilos de Porteña Asociación

Los alumnos del Dojo Carlos Franco participaron el domingo del Torneo Interestilos organizado por el club Porteña Asociación.

Allí, una vez más los karatekas del club se lucieron consiguiendo estos resultados

Dylan Garcia: 1° Kata.

Máximo Barros: 2° Kata y 1° Kumite.

Teo Almada: 2° Kata equipo y 3° Kumite.

Pedro Tiranti: 1° Kata y 2° Kata en equipo.

Juan Cortez: 2° Kata y 1° Kumite.

Juan Willener: 3° Kata, 2° Kata equipo y 1° Kumite.

Octavio Godoy: 2° Kumite.

Matias Milanesio: 2° Kata y 3° Kumite.

Máximo Pairazzo: 3° Kumite OPEN.

Shaira Castro: 1° Kata, 1° Kumite y 1° Kumite OPEN.

José Cortez : 1° Kata, 1° Kumite y 1° Kumite OPEN.

Además participó Victoria Echeverria.