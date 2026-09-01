180 Profesionales de la Salud, recibieron certificación tras completar su residencia

Con la presencia ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, 180 profesionales de la salud recibieron la certificación tras completar su residencia en el sistema sanitario provincial.

Durante el evento desarrollado en el Pabellón Argentina ubicado en Ciudad Universitaria, Pieckenstainer felicitó a los residentes que concluyeron su formación.

“Hablar de formación en nuestra provincia nos obliga a mirar el valor que le damos al conocimiento. Córdoba tiene una impronta educativa única, marcada por la excelencia; que, con los recursos que tenemos, intentamos brindarle a cada uno de quienes buscan aprender en la provincia, para que puedan desarrollar su máxima capacidad y su mayor talento posible”, dijo.

En esta oportunidad, los egresados se formaron en 53 especialidades diferentes, y realizaron su trayecto en 18 instituciones públicas del Ministerio de Salud y en cuatro instituciones públicas del Ministerio Público Fiscal.

Al respecto, el subsecretario de Discapacidad, Gestión y Formación en Salud, Mariano Marino, expresó su satisfacción por acompañar la culminación del proceso formativo de los profesionales y enfatizó:

“Agradecerle a cada uno de ellos la decisión de transitar un camino de exigencia y sacrificio en pos de darle valor a la capacitación, con la finalidad de brindar asistencia de calidad en un sistema de salud desafiado por las necesidades sociales crecientes, el impacto de las nuevas tecnologías y los cambios permanentes en la incidencia y prevalencia de patologías emergentes y prevalentes”.

Entre las especialidades de posgrado de los residentes que culminaron su ciclo de formación, se destacan: Cirugía General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Terapia Intensiva Adultos, Terapia intensiva Pediátrica, Medicina Transfusional, Neonatología, Nutrición, Ingeniería clínica, Trabajo social, Psicología, Psicomotricidad, Psicopedagogía y Kinesiología y fisioterapia.

De igual manera, profesionales culminaron su formación en Orientadores en las Unidades judiciales, en el marco del convenio firmado entre la cartera sanitaria y Ministerio Público Fiscal.

Del acto participaron el subsecretario de Discapacidad, Gestión y Formación, Mariano Marino; el director General de Formación en Salud y Calidad del Paciente, Rubén Corrales y la directora de Jurisdicción de Capacitación y Formación en Salud, Ana Lía Torres; junto a los directores y jefes de servicio de los hospitales provinciales.

Además, acompañaron la ceremonia autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Provincial de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, como así también de entidades científicas y deontológicas que día a día articulan la formación de profesionales con el Ministerio de Salud.