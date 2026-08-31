Morteros: Llevaron a cabo Jornada Integral de Salud

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante una jornada integral de salud destinada a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, con el objetivo de fortalecer el acceso a controles esenciales y acompañar a las familias en el cuidado de la salud.

La actividad se desarrolló en el Predio del Ferrocarril – Parque Central y contó con distintas propuestas vinculadas a la prevención, el cuidado y la promoción de la salud.

En el marco del programa nacional “Ver para ser libres”, se realizaron 273 atenciones oftalmológicas integrales, permitiendo detectar necesidades visuales y brindar respuestas concretas a niños, niñas y adolescentes. Como resultado, 131 personas recibieron sus anteojos en el mismo día, facilitando el acceso inmediato a una herramienta fundamental para el desarrollo y el desempeño escolar.

Además, en el contexto del Mes de la Vacunación, se llevó adelante un operativo de control y actualización de carnets de vacunación. Durante la jornada, 69 personas fueron vacunadas, completando o actualizando sus esquemas de acuerdo con las dosis correspondientes.

La jornada permitió acercar distintos servicios de salud a las familias de Morteros, promoviendo la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a controles y prestaciones esenciales.

Desde la Municipalidad de Morteros se continúa trabajando para acercar la salud a la comunidad, generando espacios de atención integral y fortaleciendo políticas públicas que acompañen a las familias durante las distintas etapas del crecimiento.

Más salud, más prevención y más oportunidades para nuestros niños, niñas y adolescentes.