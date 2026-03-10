186° Aniversario: El Cura Brochero vuelve a convocar a multitudes

Cada marzo, Córdoba vuelve la mirada hacia una figura que trasciende lo religioso y se convierte en símbolo de identidad: el José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Gaucho. A 186 años de su nacimiento, la provincia se prepara para una agenda de celebraciones que combinan peregrinaciones, fiestas populares, liturgia y propuestas culturales, consolidando al Camino de Brochero como uno de los productos más potentes del turismo religioso argentino.

“Venimos consolidando el Camino de Brochero como un producto estratégico de turismo religioso, que permite recorrer durante todo el año los sitios vinculados a la vida del Santo. Estas celebraciones son momentos de enorme visibilidad, pero el desafío es que cada peregrino transforme su experiencia en un recorrido integral por las huellas del Cura Gaucho en Córdoba” , destacó Darío Capitani, al subrayar el impacto espiritual y económico que genera este movimiento en distintas regiones de la provincia.

La Brocheriana: cinco días por los caminos del santo

Del 11 al 15 de marzo se desarrollará La Brocheriana 2026, la peregrinación que une Alta Gracia con Villa Cura Brochero, recreando los trayectos que el sacerdote recorría a caballo en el siglo XIX para asistir a las comunidades del oeste cordobés. A pie o a caballo, cientos de fieles atravesarán postas serranas y caminos rurales en una experiencia que conjuga introspección, naturaleza e identidad cultural.

Más allá de una marca puntual, el fenómeno es más amplio: junto a la estructura central de La Brocheriana se suman agrupaciones gauchas y peregrinos de distintos puntos de la provincia, generando un movimiento masivo que dinamiza la hotelería, la gastronomía y los servicios en cada localidad del recorrido.

Villa Cura Brochero: el corazón de la celebración

El lunes 16 de marzo, Villa Cura Brochero será epicentro de las Fiestas Patronales en honor al santo, con el acto central a las 19 hs en Plaza Centenario. La Santa Misa será presidida por el obispo Ricardo Araya y continuará con la tradicional procesión por las calles del pueblo y espectáculos musicales en homenaje al primer santo argentino.

La jornada combina recogimiento y celebración popular, en un clima que transforma al pueblo en punto de encuentro para miles de peregrinos y visitantes que llegan desde distintos lugares del país, reafirmando su rol como capital espiritual del oeste cordobés.

Villa Santa Rosa: fe y fiesta popular

En Villa Santa Rosa, tierra natal de Brochero, las actividades se extenderán durante varios días e integrarán celebraciones religiosas y propuestas culturales.

El 16 de marzo, día central, se realizará la peregrinación desde el Santuario Brocheriano hasta Carreta Quemada, la misa de peregrinos presidida por el Cardenal Rossi y, por la noche, una celebración artística en Plaza San Martín. La programación incluye además triduo, charlas históricas y una muestra fotográfica sobre el Camino de Brochero, consolidando un perfil que integra espiritualidad y fiesta comunitaria.

Córdoba capital: las huellas del seminarista

En la ciudad de Córdoba, la conmemoración invita a redescubrir la etapa formativa de Brochero. El 16 de marzo a las 10 hs desde la oficina de información turística partira un recorrido por la ciudad de Córdoba tras los pasos del Santo, que reconstruye su tránsito como seminarista y estudiante en espacios emblemáticos como la Universidad Nacional de Córdoba y la Manzana Jesuítica de Córdoba.

La propuesta integra patrimonio, espiritualidad e identidad, poniendo en valor la dimensión intelectual y jesuítica que marcó la formación del santo y ampliando la experiencia del turismo religioso más allá de Traslasierra.

En cada uno de estos escenarios, la figura del Cura Gaucho vuelve a unir fe y territorio. Las celebraciones por su natalicio no solo renuevan la devoción popular: también consolidan a Córdoba como uno de los destinos más significativos del turismo religioso en Argentina, donde el viaje se convierte en experiencia espiritual y en motor de desarrollo regional.