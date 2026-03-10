Morteros: Centro de Monitoreo fue clave para localizar a un vecino desaparecido

En la madrugada de hoy, el sistema de videovigilancia de la ciudad demostró una vez más su eficacia operativa al permitir el hallazgo de un vecino cuya desaparición había sido reportada horas antes.

La cronología de los hechos se inició alrededor de la 01:00hs, tras recibir un aviso por la desaparición de un vecino. De inmediato, se activó un protocolo de búsqueda coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal.

Intervención tecnológica

Cerca de las 03:00hs, el personal del Centro de Monitoreo logró individualizar al vecino mediante las cámaras de seguridad. La detección se produjo en la intersección de Bulevar Eva Perón y Soler, lo que permitió una respuesta rápida y precisa.

Tras el hallazgo visual, personal de seguridad se desplazó al lugar y confirmó la identidad del vecino. Posteriormente, se dio aviso a su familia, que se hizo presente para acompañarlo y hacerse cargo de su cuidado.

Compromiso con la seguridad

Este resultado positivo subraya la importancia de la inversión en tecnología y la capacitación del personal de monitoreo, quienes trabajan las 24 horas para brindar respuestas rápidas ante emergencias sociales y situaciones vinculadas a la seguridad.

En el operativo colaboró personal de la Guardia Local, garantizando el bienestar del vecino y la tranquilidad de su familia.