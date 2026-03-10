Manuel Calvo recibió al intendente de San Francisco y repasaron obras y agenda de gestión

El ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Manuel Calvo, recibió este lunes al intendente de San Francisco, Damián Bernarte, en un encuentro de trabajo en el que abordaron distintos temas vinculados a la agenda de gestión y al desarrollo de obras en la ciudad.

Durante la reunión, las autoridades analizaron la realización de diferentes proyectos, algunos de los cuales contemplan recursos aportados por el Gobierno de Córdoba, con devolución a cargo del municipio, para la ejecución de obras de infraestructura.

Entre las iniciativas evaluadas se encuentran la construcción de una estación de bombeo destinada a brindar factibilidad al sistema de cloacas en el sector noroeste de la ciudad, así como otras obras de saneamiento cloacal en barrio Brisas del Sur y barrio San Francisco.

Asimismo, el ministro y el intendente repasaron la evolución de diversas obras públicas que el Gobierno provincial tiene en marcha en la ciudad. En ese marco, se destacó la refuncionalización del Parque Cincuentenario y la culminación de la sede del edificio de la Universidad Provincial de Córdoba en San Francisco.

La agenda también incluyó el seguimiento del proyecto vinculado al paso peatonal, la bulevarización y la bicisenda en altura sobre la rotonda del acceso oeste a San Francisco, en calle Cervantes y boulevard 9 de Julio. Cabe destacar que este frente de obra se encuentra en un estado avanzado de construcción.

El encuentro permitió continuar articulando acciones entre el Gobierno provincial y el municipio con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de San Francisco.