Morteros: Se llevó a cabo la 2° Edición del Encuentro Nacional Deportivo de Veteranos de Malvinas

El pasado fin de semana se realizó la segunda edición del encuentro nacional deportivo de veteranos de malvinas organizado por la municipalidad y los veteranos de la Ciudad de Morteros.

El encuentro llevado a cabo en las instalaciones del club Tiro Federal permitió que veteranos de guerra de todo el país compartieran distintas actividades deportivas y recreativas que comenzaron a partir del viernes 6 y el sábado 7 de marzo aunque el inicio se dio el jueves 5 con la llegada de muchos de los participantes.

Los veteranos que participaron provinieron de distintas provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Tierra del Fuego, entre otras además se sumaron desde localidades de Córdoba capital, Brinkmann y Freyre entre otras. Entre las actividades deportivas que se realizaron fueron, bochas, pádel, tejo y fútbol, en todas se entregó la premiación correspondiente. Además hubo clases de zumba campeonato de truco y chinchón, con la participación también, de las esposas de los veteranos. Todas coordinadas y acompañadas por el staff de profesores de la municipalidad y estudiantes del profesorado de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba.

El intendente Sebastián Demarchi se refirió a lo emotivo del encuentro y la posibilidad que desde el municipio podamos acompañar para generar este tipo de espacios para el encuentro de nuestros héroes, y devolverles algo por todo lo que hicieron por la patria.

Por su parte el secretario de deportes Leandro Conti, destacó la realización de ese encuentro que sigue estableciendo morteros como un polo deportivo del interior de la provincia de Córdoba.