Mes de la Mujer en Morteros: Punto Digital propuso espacio de encuentro y reflexión

En el marco del Mes de la Mujer, se llevó a cabo en Punto Digital el taller “Hoy me elijo”, un espacio de encuentro y reflexión destinado a reconocer el valor de cada mujer y promover el bienestar personal.

La actividad reunió a mujeres de la comunidad que participaron de distintas dinámicas orientadas al autoconocimiento, la autoestima y el fortalecimiento personal, en un clima de escucha, diálogo y acompañamiento.

La propuesta fue impulsada por la Municipalidad de Morteros – Punto Mujer , y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el marco de las acciones que se desarrollan durante marzo para visibilizar y acompañar a las mujeres de la comunidad.