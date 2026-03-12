  • 12 marzo, 2026

Regionales

Continúan las Actividades por el Mes de la Mujer en Casa Graciela Boero

Mar 11, 2026

En el marco del Cronograma de las actividades programadas desde el Municipio, para el Mes de la Mujer en Casa Graciela Boero, te invitamos a compartir una nueva Experiencia Sensorial el próximo jueves 12 de marzo a las 21 horas.

Noche de Blends Fríos

¿Quién dijo que el té solo se toma caliente?

Vení a descubrir nuestra versión más refrescante en una cata guiada de 4 pasos.

•Refrescos Florales & Cítricos.

•Especias Frías & Chocolate Amargo.

•Menta & Poleo Ice & Jengibre.

•Infusión de Bosque & Dulce de Leche.

Además podrás confeccionar tu propia vela con una intención especial alusiva a la Mujer.

Y para el fin de semana, también seguiremos compartiendo momentos únicos, en esta oportunidad, el domingo 15 de marzo a las 20 horas, disfrutaremos de una excelente

Charla a cargo de la Licenciada María Aurora Bello «¡Pareces una menopáusica!»

Mitos y ritos de un hecho natural y femenino

Un encuentro psicodramático para compartir y reflexionar.

Para más información dirigirse al Centro Cultural (Italia 650)

O a los teléfonos 405508 o al WhatsApp 3562410275.