Freyre: Dos detenidos por venta de estupefacientes «modalidad delivery»

Tras recibir numerosas denuncias anónimas al número habilitado por el Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), oficiales de La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo una investigación durante cuatro meses, que derivó en el allanamiento de dos viviendas y la detención de dos personas relacionadas a la venta de estupefacientes en la localidad de Freyre.

El despliegue operativo se desarrolló en calle Jerónimo Luis de Cabrera al 800 de barrio Circunvalación y en zona rural (sobre la Ruta Provincial 70). En las viviendas, se detuvieron a dos sujetos mayores de edad y secuestraron varias dosis de cocaína, dos escopetas .cal 16, cuatro cartuchos, $4.756,700, una motocicleta y elementos relacionados a la causa.

Cabe destacar que, al momento de la irrupción, el principal investigado en la causa intentó darse a la fuga por una ventana y fue aprehendido por personal de la fuerza.

Podemos mencionar que la motocicleta secuestrada era habitualmente utilizada para realizar delivery de drogas en la zona. Uno de los detenidos también estaba sindicado de distribuir estupefacientes a diversos puntos de venta.

Para concluir, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.