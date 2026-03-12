Morteros: Solicitan mayor cuidado del sistema cloacal

Desde la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Morteros informaron sobre distintos trabajos de desobstrucción realizados en la red cloacal de la Ciudad durante los últimos días, luego de detectarse dos episodios de desbordes provocados por elementos ajenos al sistema.

El primer caso se registró el martes en la intersección de calles General Paz y Riobamba, donde se detectó un desborde en la red cloacal.

Tras las tareas de inspección y limpieza, personal municipal localizó la obstrucción en la línea ubicada sobre calle Caseros, entre Mitre y Sarmiento. Durante la intervención se constató que el inconveniente fue generado por un recorte de tela de grandes dimensiones que impedía el normal escurrimiento del sistema.

En tanto, el miércoles, gracias al aviso de un vecino, se detectó un segundo desborde en la intersección de León XIII y Lavalle. En este caso, el personal de Servicios Públicos logró identificar que la obstrucción se encontraba en una línea cloacal ubicada sobre calle Marconi, entre Ituzaingó y León XIII, lo que también provocaba el desborde en el sector.

Desde el área Municipal señalaron que este tipo de situaciones suele producirse cuando se arrojan a los desagües cloacales elementos que no corresponden al sistema, lo que termina generando bloqueos en las cañerías y posteriores desbordes.

Por este motivo, se solicitó a los vecinos tomar conciencia y evitar arrojar objetos, residuos o materiales que puedan provocar obstrucciones en la red cloacal, ya que estas prácticas afectan el funcionamiento del sistema y generan inconvenientes en distintos sectores de la Ciudad.