Departamental Ansenuza: Asignaron a 16 nuevos efectivos en diferente Comisarías

El pasado martes la Unidad Regional Departamental Ansenuza en el salón de la parroquia San Bartolomé de la ciudad de Morteros recibió a 16 efectivos (3 Oficiales Ayudantes de la promoción Nº 72 de la escuela de oficiales de policía y 13 Agentes de la promoción Nº 223 de la escuela de sub oficiales y agentes) destinados para reforzar los recursos humanos.

Su Director el Comisario Inspector Licenciado PABLO ALVAREZ junto al Jefe de Zona de Inspección Nº 1 Comisario Inspector Licenciado FACUNDO BOSCO, Jefe de Personal de la Dptal. Comisario EMMANUEL CARRIZO y oficiales jefes recibieron y dieron la bienvenida a los nuevos integrantes de la fuerza policial. La distribución de los mismo quedo conformada de la siguiente manera: 7 efectivos a la Comisaría Distrito de Arroyito, 4 efectivos a la Comisaría Distrito de Morteros, 2 efectivos a la Comisaría Distrito de Brinkmann, 2 efectivos a la Comisaría de Miramar y 1 efectivo a la Comisaría Distrito de Balnearia.

Todos fueron puestos en funciones y tareas de prevención.