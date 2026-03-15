Desarticulan banda organizada que operaba en zonas rurales de Ansenuza y San Justo

Personal de Investigaciones de la Direccion Patrulla Rural Noreste, en una operación conjunta llevada a cabo en la mañana de este viernes, lograron desarticular una banda organizada que operaba tanto en zonas rurales del Departamento San Justo y Ansenuza, como en Santa Fe. Los procedimientos, coordinados por la Fiscalía de Instrucción del turno 4° de San Francisco, secretaría a cargo del Dr. Franco Demaria y el Fiscal Dr. Oscar Gieco, involucraron a personal de la Patrulla Rural, Policia local, ETER y la PDI de Santa Fe.

La investigación, que se inició en 2025, se centró inicialmente en la sustracción de cereal de un establecimiento rural, pero con el avance de las diligencias se logró establecer que se trataba de una banda dedicada a cometer múltiples delitos en la región, afectando tanto a productores agropecuarios como a la seguridad de las localidades cercanas.

Durante los allanamientos realizados en Morteros, Colonia Marina y Frontera, se detuvo a tres personas mayores de edad –dos hombres y una mujer–supuestos autores del delito de Robo Calificado y se secuestraron elementos clave para la investigación, incluyendo documentación, telefonía celular y otros objetos vinculados a los ilícitos.

Cabe destacar que en procedimientos anteriores se habían detenido a otros dos hombres y secuestrado vehículos utilizados para trasladar los productos robados, inclusive un camion con acoplado de gran porte.

Según informaron las autoridades, esta operación representa un golpe significativo a la organización criminal, que actuaba de manera planificada y sistemática, utilizando vehículos y herramientas específicas para cometer sus delitos en el ámbito rural.

La investigación continuará abierta para identificar a otros posibles implicados y esclarecer la totalidad de los hechos, subrayando que estas acciones buscan proteger a los productores, garantizar la seguridad en las zonas rurales y prevenir futuros delitos.