Morteros: Presentan Cicloturismo de las 7 Iglesias

El Club Deportivo San Jorge, con el acompañamiento de la Municipalidad de Morteros, llevará adelante el próximo jueves 26 a las 12 horas, en el Punto Digital, una conferencia de prensa donde se presentarán los detalles del Cicloturismo de las 7 Iglesias, una propuesta que combina deporte, turismo, historia y espiritualidad en el territorio.

La actividad, que se desarrollará el próximo 3 de abril, propone un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la región, integrando espacios religiosos, caminos rurales y paisajes característicos que forman parte de la identidad local y regional.

Durante la conferencia se darán a conocer los alcances de la propuesta, detalles del recorrido, organización e inscripción, con la participación de representantes de la Secretaría de Deportes, la Dirección de Turismo y del Club Deportivo San Jorge, como institución organizadora del evento.

El Cicloturismo de las 7 Iglesias se presenta como una experiencia que trasciende lo deportivo, invitando a vecinos y visitantes a descubrir el territorio desde una mirada diferente, donde el recorrido se transforma en encuentro, historia y conexión con las raíces culturales y religiosas de la región.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas fortalecen el trabajo conjunto entre instituciones, promoviendo actividades que integran comunidad, turismo y bienestar, al tiempo que posicionan a Morteros dentro de un calendario de propuestas recreativas y deportivas con identidad propia.

En cuanto a las inscripciones, se informó que tendrán un valor de:

•$10.000 hasta el 30 de marzo

•$15.000 desde esa fecha hasta el día del evento

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 440786 (Gustavo Castagno).

La invitación queda abierta a toda la comunidad para participar de esta propuesta que vuelve a poner en valor el territorio, el deporte y la identidad de nuestra región.

Morteros sigue construyendo experiencias que conectan comunidad, historia y naturaleza.