190 parejas participaron del Torneo bochófilo de Club Barrio Bertossi

El pasado domingo 12 de abril la subcomisión de bochas organizó el torneo anual, este año el torneo recibió el nombre de Gabriel Dalmasso en reconocimiento al trabajo demostrado a favor del deporte bochófilo de la institución.

Del mismo participaron un total 190 parejas, 42 de primera categoría, 46 de segunda categoría y 102 parejas de tercera categoría.

Del club anfitrión nos representaron dos parejas de primera categoría conformada por Roque Ibáñez y Fabian Peralta, Luis Acosta y Fernando Utrera, dos parejas de segunda categoría conformadas por Daniel Giordano y Gabriel Dalmasso, Carlos Aguirre y Enrique Figueroa, cinco parejas de tercera categoría conformadas por Oldemar Gutiérrez y Oscar Palacios, Juan Peralta y Elías Muñoz, Hugo Cavallo y Julio Ibáñez, Pablo Dardatti y Diego Toledo, Carlos Vanetti y Benjamín Vanetti.

El próximo sábado 18 de abril cuatro equipos de tercera categoría definirán el campeonato.