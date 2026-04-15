Fútbol Femenino de San Jorge en Torneo «Leoncitos»

El fútbol femenino de San Jorge participó del Torneo Leoncitos, organizado por 9 de Julio de Rafaela, viviendo un fin de semana de mucha actividad y excelentes resultados.

Todas las categorías tuvieron una gran participación, logrando meterse en instancias de Copa de Oro y compitiendo a muy buen nivel.

Más allá de los resultados, fue un fin de semana muy positivo, donde las chicas pudieron sumar minutos de juego, competir y, sobre todo, disfrutar de una gran experiencia, de cara al inicio de su participacion en la Liga Regional.

Felicitaciones a todas las jugadoras por el compromiso y a las familias por acompañar en cada paso.