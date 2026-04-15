Atletismo de Club Bertossi representado en Cross Race de Miramar de Ansenuza

El pasado sábado 11 de abril seis atletas del grupo A.B. del club viajaron a la localidad de Miramar de Ansenuza a participar del Cross Race, una carrera con varios terrenos de barro, pasto, calle, tierra etc., en las distancias 5k ,9k y 16k, los resultados obtenidos fueron:

Distancia 5 k

Melisa Barbonaglia 2do puesto en la general.

Aldana Tavano 3er puesto en la general.

Distancia 9k

Antonela Vercelli 3er puesto en la general, 1er puesto en su categoría.

Aldana Vercelli 6to puesto en la general y 3er puesto en su categoría.

Marcos Ramallo 2do puesto en la general y 2do puesto en su categoría.

Distancia 16k

Marcos Rumachella 2do puesto en la general, 1er puesto en su categoría.