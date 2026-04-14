Club Atlas: Actividad del Fútbol Infantil y Seniors

Se disputo la tercera fecha de la categoría Seniors de la liga Morterense de Dútbol
En cancha de Arsenal de Morteros
Atlas 3 goles de Lencina Fernando x 3 *Vs* Arsenal 3
El día domingo se disputó la segunda fecha de liga de inferiores de fútbol de la liga Morterense de fútbol
En cancha de Colonia Vignaud
Categoría 13/14
Atlas 1 gol Maidana Santino *vs* Colonia Vignaud 0
Categoría 15/16
Atlas 1 gol Tiranti Vale vs Colonia Vignaud 0
Categoría 17/18
Atlas 9 goles Galetto Alex X 3, Merlini Gaspar x 2, Giorgis Felipe, Ledesma Tomás, Páez Vinicio y Fasano Ignacio *vs* Colonia Vignaud 0