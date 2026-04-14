Club Atlas: Actividad del Fútbol Infantil y Seniors

Se disputo la tercera fecha de la categoría Seniors de la liga Morterense de Dútbol

En cancha de Arsenal de Morteros

Atlas 3 goles de Lencina Fernando x 3 *Vs* Arsenal 3

El día domingo se disputó la segunda fecha de liga de inferiores de fútbol de la liga Morterense de fútbol

En cancha de Colonia Vignaud

Categoría 13/14

Atlas 1 gol Maidana Santino *vs* Colonia Vignaud 0

Categoría 15/16

Atlas 1 gol Tiranti Vale vs Colonia Vignaud 0

Categoría 17/18

Atlas 9 goles Galetto Alex X 3, Merlini Gaspar x 2, Giorgis Felipe, Ledesma Tomás, Páez Vinicio y Fasano Ignacio *vs* Colonia Vignaud 0