FBPC: Realizaron clínica de reválida anual para Arbitros/as de Basquet

El sábado 11 y domingo 12 de abril, la ciudad de Carlos Paz fue sede de la clínica de reválida anual para árbitros y árbitras de básquet.

Más de 170 árbitros participaron de dos jornadas intensas de formación, que contaron con la presencia de destacados disertantes como Fabricio Vito y Elías Raboy, aportando su experiencia y conocimientos al desarrollo del arbitraje provincial.

Durante el encuentro, también estuvo presente el presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba, Christian Guini, quien destacó:

“Valoramos el trabajo realizado durante 2025. Desde la FBPC acompañamos el crecimiento de los árbitros, siempre apuntando a la profesionalización. Ellos son una parte importante de este deporte.”

Además, agradeció a los capacitadores y al trabajo de la Comisión Técnica de la Federación, encabezada por Andrés Barbarini y Luis Cornejo

Agradecemos también a la Municipalidad de Villa Carlos Paz y a la ACBB por el acompañamiento en esta importante iniciativa.