Fútbol Regional: Los Brinkmanenses lograron empatar. El puntero es Nueve de Morteros

En un domingo espectacular desde lo climático, se pudo jugar la fecha 4 postergada el último fin de semana. Los equipos Brinkmanenses lograron igualar ante sus respectivos rivales.

SAN JORGE EMPATO ANTE TIRO FEDERAL

Este domingo el fútbol mayor recibió a Tiro Federal por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional, los cuales no se sacaron ventaja en el marcador.

Resultado final: 0-0.

Al igual que en Reserva que abrió la jornada fue igualdad en 1-1, el autor del gol fue Leonel Vélez.

El próximo compromiso será fuera de casa ante Porteña Asociación.

EMPATE DE CENTRO EN SUARDI

Final del partido en Suardi, fue empate del rojinegro 1 a 1 ante Sportivo con gol de Tuly Utrera.

Un partido parejo donde Centro había logrado ponerse en ventaja en el primer tiempo, pero en el segundo el local encontró el empate.

En reserva fue victoria local 2 a 1. Mariano Durán el gol de Centro.

En la próxima, el rojinegro es local de Nueve de Morteros.

Resultados

San Jorge 0- Tiro Federal 0

Nueve de Morteros 2- Porteña 1

Sp. Suardi 1- Centro Social 1

Nueve de Freyre 3- Juniors 1

Posiciones: Nueve de Morteros 9- Centro Social 8- Sp. Suardi 7- Tiro Federal 7- Nueve de Freyre 4- San Jorge 4- Juniors 3- Porteña 3.

Fecha 5

Centro Social vs Nueve de Morteros

Tiro Federal vs Nueve de Freyre

Porteña vs San Jorge

Juniors vs Sp. Suardi