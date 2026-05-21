23 mil visitantes tuvo TodoLáctea en San Francisco

A lo largo de sus tres jornadas, desarrolladas del 12 al 14 de mayo en la Sociedad Rural de San Francisco, provincia de Córdoba, la exposición reunió a 23.000 visitantes, confirmando el fuerte interés que genera el evento entre productores, técnicos, empresarios, estudiantes y profesionales vinculados al sector.

Con un excelente clima acompañando durante los tres días la intensa agenda de actividades, TodoLáctea exhibió una dinámica permanente en auditorios, espacios comerciales, pistas de jura y áreas de capacitación. Además de la participación de asistentes de distintos puntos del país, la edición contó con una importante presencia internacional.

Desde la organización destacaron el alto nivel de convocatoria registrado durante toda la exposición y valoraron especialmente el movimiento generado en los espacios de intercambio técnico y comercial. Las jornadas estuvieron marcadas por un intenso flujo de consultas en los stands, reuniones empresariales y oportunidades de negocios, en una muestra que volvió a posicionarse como un ámbito estratégico para la lechería argentina.

La convocatoria comenzó a evidenciarse desde el primer día, cuando alrededor de 8.000 personas recorrieron el predio. En esa jornada, los jóvenes tuvieron un protagonismo especial con el desarrollo de las Olimpíadas Lecheras Nacionales, una de las actividades que aportó un fuerte movimiento dentro de la exposición.

El segundo día mantuvo un nivel similar de asistencia, con poco más de 8.000 visitantes participando de las diversas propuestas técnicas y comerciales. Entre los principales atractivos sobresalió la jura de las razas Holando y Jersey, que reunió más de un centenar de ejemplares y despertó gran interés entre productores y especialistas, con la cabaña La Lilia como gran ganadora, consagrando un ejemplar de su cabaña como Vaca Suprema de la muestra.

La jornada final mantuvo el movimiento en el predio, con más de 7.000 visitantes, y tuvo como punto culminante la entrega de premios de los principales concursos lácteos.

Con más de 23.000 personas asistentes en sus tres días, TodoLáctea 2026 cerró una edición que dejó un balance positivo en términos de participación, generación de vínculos y proyección de negocios, ratificando su crecimiento y su papel como la exposición más importante del Cono Sur en materia lechera.