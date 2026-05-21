Provincia envió fondos por $3.107 millones a gobiernos locales para infraestructura educativa

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, concretó una nueva transferencia de recursos a municipios y comunas del interior provincial destinada a la ejecución de obras de infraestructura y mantenimiento en escuelas.

El monto transferido durante abril asciende a $3.107.774.881,57 y forma parte de una política sostenida de fortalecimiento edilicio en todo el sistema educativo provincial.

Con este nuevo desembolso, la inversión total realizada desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora alcanza los $53.599.289.495,64, consolidando una estrategia de trabajo articulado entre Provincia y gobiernos locales para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en cada comunidad educativa.

Los fondos permiten avanzar en tareas de mantenimiento general, refacciones, ampliaciones, adecuación de espacios escolares y mejoras vinculadas a servicios esenciales, sanitarios, cubiertas, accesibilidad y acondicionamiento de aulas, de acuerdo con las prioridades definidas por cada localidad.

En ese marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “La infraestructura educativa es una condición indispensable para garantizar mejores aprendizajes. Cada inversión que realizamos refleja la decisión del gobernador Martín Llaryora de seguir fortaleciendo las escuelas cordobesas y acompañar a las comunidades educativas en todo el territorio provincial”.

Desde la cartera educativa remarcaron que la continuidad de estas transferencias fortalece la capacidad de gestión local y permite sostener un esquema ágil de intervención territorial, acompañando de manera directa las demandas de cada comunidad educativa cordobesa.