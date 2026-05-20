Visita del P° Carlos Arce: Trabajo en red para la prevención del consumo problemático

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Salud, informa que recibimos la visita del Padre Carlos Arce, coordinador de los Hogares de Cristo de la Provincia de Córdoba, en el marco del fortalecimiento del trabajo comunitario y territorial orientado a la prevención del consumo problemático.

Durante el encuentro, la vice-intendente Cristina De Carli junto a referentes del Hogar de Cristo Morteros y equipos técnicos recibieron al Pbro. Carlos Arce, y dialogaron sobre la importancia de consolidar acciones integradas entre la Municipalidad, los Hogares de Cristo y la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC). Esta articulación permite ampliar la presencia territorial, mejorar la detección temprana y acompañar de manera cercana a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El Padre Arce destacó el valor del modelo de acompañamiento comunitario, basado en la escucha, la presencia cotidiana y la construcción de vínculos protectores. Por su parte, el equipo municipal subrayó que el trabajo en red es fundamental para sostener políticas públicas de prevención, contención y cuidado, especialmente en los barrios y espacios donde más se necesita.

La jornada incluyó una recorrida por el Hogar de Cristo Morteros, recientemente inaugurado, donde se desarrollan actividades de apoyo, talleres, espacios de escucha y propuestas preventivas coordinadas con la RAAC y las instituciones locales.

El Intendente Sebastian Demarchi, reafirma su compromiso con una política de salud cercana, comunitaria y articulada, que ponga en el centro a las personas y fortalezca la red de cuidado en nuestra ciudad.