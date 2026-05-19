Intendentes de 13 Departamentos rechazan la quita de subsidios al gas

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes una reunión con intendentes y jefes comunales de los 13 departamentos cordobeses alcanzados por el régimen de Zona Fría, en el marco de la creciente preocupación por el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que propone modificar el esquema de subsidios al gas natural.

El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico y reunió a representantes de distintos espacios políticos y gobiernos locales, quienes coincidieron en advertir sobre el fuerte impacto económico y social que tendría la eventual eliminación o modificación del beneficio para Córdoba.

Durante la reunión, la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas aprobó una resolución conjunta en rechazo al proyecto enviado al Congreso Nacional, al considerar que su aprobación implicaría “un grave perjuicio económico y social” para miles de hogares cordobeses.

El documento señala que la iniciativa nacional podría provocar incrementos de entre el 42 y el 100 por ciento en las facturas de gas para los usuarios actualmente alcanzados por el régimen.

Llaryora valoró como un acto de madurez que intendentes y presidentes comunales de provenientes de distintas expresiones partidarias fijen una postura común ante el proyecto legislativo, que tiene consecuencias económicas y sociales preocupantes.

“Córdoba muestra que se puede llegar a acuerdos más allá de las ideologías. Acá no promocionamos la grieta, hoy demostramos que podemos tener puntos de conexión más allá de los partidos políticos”, afirmó.

Actualmente, unas 688 mil familias reciben el beneficio de Zona Fría. De ese total, aproximadamente 280 mil hogares acceden a una bonificación del 30 por ciento en la tarifa, mientras que otros 408 mil reciben descuentos del 50 por ciento por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El gobernador reiteró su postura respecto de la necesidad de rechazar el proyecto y pidió a los representantes cordobeses en el Congreso de la Nación que defiendan los intereses de la provincia.

“Qué legislador cordobés puede votar algo que perjudique a dos millones de habitantes. Dicen que Córdoba no es zona fría; los invito a que vengan a las Altas Cumbres o a San Agustín con temperaturas de 6 grados bajo cero a ver si no hace frío. Fue una pelea de años lograr la incorporación en este régimen. Nos sacaron el transporte y la energía, y ahora pretenden eliminarnos este beneficio de un plumazo”, argumentó.

“Muchas veces -continuó- me han criticado por acompañar ciertos temas y rechazar otros; eso es estar fuera de la grieta. Asumimos el costo político de apoyar lo que está bien y rechazar lo que está mal por el bien de los cordobeses. Es fácil ser un opositor o un oficialista ciego, pero no es responsable”.

Según se expuso durante el encuentro, el 87 por ciento de los usuarios residenciales de gas por red en Córdoba accede hoy a algún tipo de subsidio asociado al régimen de Zona Fría, alcanzando a más de 2,2 millones de cordobeses.

La resolución también advierte que la eliminación del criterio territorial vigente profundizaría desigualdades regionales y podría agravar situaciones de pobreza energética, afectando especialmente a jubilados, familias trabajadoras y sectores vulnerables durante los meses de mayor consumo invernal.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, dijo que para elaborar el documento “escuchamos a los más de 230 intendentes de los departamentos del sur provincial”, y agregó que “de sancionarse esta ley perderían un beneficio vital”.

Calvo subrayó la gravedad de la situación para las economías de los hogares: “Si hacemos un recuento de lo ocurrido con el aumento de tarifas, una familia que el año pasado pagaba una determinada tarifa pasaría a pagar ahora más del doble”.

Los representantes provinciales y municipales reclamaron que cualquier modificación del régimen sea debatida en una instancia federal, con participación de provincias, municipios, organismos técnicos y usuarios.

Asimismo, solicitaron a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen el proyecto en su formulación actual.

Firme reclamo de los intendentes

El intendente de Almafuerte y presidente del Foro de Intendentes Radicales, Rubén Dagún, valoró el debate plural y el acompañamiento provincial para abordar el proyecto de ley que genera una preocupación extendida.

“Es un momento donde cada uno de nosotros tiene un valor fundamental. La Provincia sostiene una postura clara: el progreso es con los ciudadanos adentro. Esta decisión de eliminar el beneficio dejaría a gran parte de los hogares y a la producción de zonas importantes sin un valor agregado indispensable”, dijo.

Dagún enfatizó que “el impacto de esa pérdida recaería sobre los intendentes y, por ende, sobre cada uno de los ciudadanos que nos toca gobernar en nuestras localidades”.

“Aun con nuestras diferencias -continuó- demostramos que podemos pensar distinto y hallar un resultado que nos encuentre juntos por una mejor Córdoba y, por consiguiente, por un mejor país”.

En el mismo sentido, el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas rescató la convocatoria y la visión compartida “sin distinción de partidos políticos ni de escalas entre ciudades o comunas”.

“Como intendentes, debemos defender ante nuestros vecinos aquello que ha sido fruto de mucho tiempo de lucha y de exigir equidad a la Nación”, puntualizó.

Y concluyó: “En nombre de todos los intendentes, creemos que no hay nada más justo que defender a cada uno de los hogares donde hay jóvenes, enfermos o personas sin trabajo que, de lo contrario, no podrán costear el gas natural”.

Participaron del encuentro los intendentes Oscar Santarelli (Villa General Belgrano), Claudia Acosta (Mi Granja), Roberto Casari (Vicuña Mackenna), Karina Figueroa (Salsacate), Mariano Galfré (James Craik), Elías Balduzzii (Costa Sacate), Sebastián Demarchi (Morteros) y Emiliano Paredes (Tanti).

También, los ministros Desarrollo Social y Empleo, Marcos Torres; Comunicación, Daniel Pastore; el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci; el secretario de Política Económica, Andrés Michel; y representantes de distintos espacios políticos municipales.