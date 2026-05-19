Suardi y la región vivió la 60° edición de la Fiesta del Sorgo

Con gran participación de vecinos y visitantes, se desarrolló el segundo día de la 60° edición de la Fiesta Provincial del Sorgo, consolidando una vez más este tradicional evento como uno de los más importantes de la región.

Durante la jornada, más de 200 expositores formaron parte de la muestra comercial, industrial y de servicios, ofreciendo al público una amplia variedad de propuestas y generando un gran movimiento en el predio.

Además, autoridades municipales encabezadas por el intendente y el secretario de Gobierno Alejandro Bianco realizaron la entrega de presentes y reconocimientos, acompañando a instituciones, emprendedores y participantes que forman parte de esta histórica celebración.

También hubo momentos destacados con un espectáculo infantil pensado para toda la familia y la presentación del Ballet Municipal Patria de San Francisco, que brindó una emotiva actuación llena de música y danza tradicional.

En el marco de la fiesta, se realizó la entrega de premios a los mejores stands de la exposición, que fueron votados por la gente a través de las rrss de la municipalidad:

Primer premio: Praga y Oliva

Segundo premio: Casita del Niño creciendo.

Tercer premio: Tienda Nairobi y local comercial Idioma de Río.

Ademas, se conocieron los ganadores del tradicional Concurso del Asador:

Primer puesto: CER 591 Escuela Rosa Mandrile

Segundo puesto: Centro de Jubilados

Tercer puesto: Club Sportivo Suardi

Desde la organización agradecieron profundamente a todos los expositores, instituciones, artistas, colaboradores y público en general por ser parte de esta nueva edición de la Fiesta Provincial del Sorgo y continuar fortaleciendo este espacio de encuentro, tradición y crecimiento para toda la comunidad.