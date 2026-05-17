Morteros: Nuevo Taller Sensorial en «Casa Graciela Boero»

El próximo jueves 21 de mayo, a las 20:30 horas, la Municipalidad de Morteros trae una nueva propuesta para sus “Talleres Sensoriales” en Casa Graciela Boero… una experiencia que une arte, sentidos y encuentro.

En esta oportunidad, los y las participantes podrán pintar su propia pieza de cerámica mientras disfrutan de una degustación de vinos dulces acompañados de bocaditos salados de autor. Una experiencia sensorial pensada para descubrir la armonía entre vinos dulces y pequeños bocaditos gourmet, donde los contrastes de sabores, aromas y texturas crean combinaciones únicas. Ideal para una experiencia cálida y elegante.

La propuesta busca generar un espacio distendido para conectar con la creación manual y el disfrute compartido. No se necesitan conocimientos previos: el taller está pensado para quienes quieran explorar la pintura en cerámica desde lo lúdico y expresivo, guiados por la Profesora y artista plástica Natalia Conti.

Durante la jornada se trabajará sobre piezas de cerámica que cada persona podrá llevarse terminada. La cata y degustación de vinos acompañan la experiencia como parte del recorrido sensorial, resaltando el vínculo entre el arte y los sabores. a cargo de la Sommelier Jesica Delfino .

Pensado para lograr una pausa en la rutina para conectar con uno mismo a través de la experiencia sensorial y creativa desde un enfoque de arte terapia..

El Objetivo es ofrecer un momento de expresión libre, autoconocimiento y disfrute, en un ambiente de confianza y respeto donde las emociones puedan fluir y nos dejemos llevar…destacó Natalia Conti, Profesora de Dibujo y Artista Plástica

Casa Graciela Boero continúa así con su ciclo de actividades que ponen en valor el arte, la cultura y el encuentro en el departamento San Justo.

Informes e inscripción en el Centro Cultural (Italia 650) o a los teléfonos 405508 o wapp 3562410275