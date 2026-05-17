Fin de la gira: Llaryora anunció Anexo de la UPC Sede Regional en Río II

Al cierre de su gira por el departamento Río Segundo, el gobernador Martín Llaryora visitó la ciudad cabecera, donde anunció la creación de una sede regional anexa de la Universidad Provincial de Córdoba.

Permitirá acceder a estudios universitarios a la población del corredor nucleado en torno de ruta 9, que incluye Toledo, Río Segundo y Pilar, donde residen unos 30.000 jóvenes de entre 17 y 34 años, potenciales destinatarios de la nueva oferta universitaria.

Llaryora subrayó que la decisión de abrir la sede se tomó considerando que el corredor cuenta con un polo industrial y productivo importante, con empresas y un talento arraigado muy fuerte.

“A este gran conglomerado hay que darle la posibilidad de que sus jóvenes se desarrollen. En un momento en que se desfinancia la educación, Córdoba necesita crecer y nosotros no vamos a olvidar los motivos por los que vinimos a gobernar. Por eso, hemos decidido potenciar esta región, que no tenía oferta universitaria pública ni de nivel superior no universitario”, señaló.

El gobernador puntualizó que la futura sede marcará un antes y un después para la región. “Venimos a dar vuelta una página de la historia y a realizar una reivindicación histórica para tanta producción y tanta industria que necesita talento, formación y oportunidades para seguir creciendo”, aseguró.

El edificio se construirá en un lote municipal de más de 7.500 mts2 que cuenta con una excelente accesibilidad, posibilita un crecimiento futuro y se vincula con el corredor productivo y socio deportivo.

El establecimiento tendrá 1.250 mts2 cubiertos (2.600mts2 con exteriores) en dos plantas, con aulas teóricas, híbridas y de taller, laboratorio informático de última generación, lactario, biblioteca, cantina, centro de estudiantes, oficinas, ascensores y auditorio, explanadas, estacionamiento y calles de acceso interior.

El intendente interino, Ricardo Granja, señaló que se trata de una jornada “de enorme trascendencia y alegría para nuestra ciudad; un día histórico que marcará un antes y un después. La presencia del gobernador en Río Segundo no es solo un gesto institucional, sino una muestra clara de que Córdoba se piensa y se construye desde cada rincón de su territorio, desde el interior del interior”.

Por su parte, la rectora, Julia Oliva Cúneo, resaltó que se trata de la quinta sede anexa de la UPC, una iniciativa para extender la formación universitaria que avanza de manera complementaria a la creación de 15 sedes regionales.

Este nuevo establecimiento educativo se sumará a las ya comprometidas en Villa Huidobro, Huinca Renancó, Santa Rosa de Calamuchita y Villa de María del Río Seco.

Oliva Cúneo añadió que la futura sede fortalecerá el perfil de una zona “que ya cuenta con una configuración industrial y sociodeportiva muy relevante, junto a una importante infraestructura de servicios”.

“El arribo de la sede anexa -continuó- busca potenciar todo este corredor sobre la Ruta 9”.

El futuro edificio se construirá con criterios de sustentabilidad y accesibilidad, con una inversión inicial de más de $4.000 millones.

Más anuncios para la localidad

En el marco de la visita, el gobernador anunció la adquisición de una ambulancia ambulancia dotada de terapia intensiva móvil destinada al municipio.

“De esta manera, vamos a reforzar la salud y a salvar muchas vidas junto al gran equipo médico de la localidad, permitiendo que no se corte la atención de alta complejidad durante los traslados”, señaló.

En la misma línea, informó que enviará un ecógrafo nuevo para fortalecer la atención en el centro de salud municipal.

Además, entregó 116 créditos del Banco de la Gente, con una inversión total de 47.350.000 pesos: 101 créditos de libre disponibilidad, 10 créditos de Iniciar Emprendimiento y 5 créditos de Potenciar Emprendimiento.

Además, dispuso de 10 escrituras sociales gratuitas y computadoras del programa Tecno Presente: 30 unidades para el I.P.E.M. Nº 156 José Manuel Estrada y 30 unidades para el I.P.E.T. Nº 62 Álvarez Condarco.

También anunció el envío de fondos para acompañar las actividades de instituciones civiles del municipio.

Por último entregó una ayuda institucional para Bomberos Voluntarios por 30 millones de pesos.