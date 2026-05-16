  • 16 mayo, 2026

Regionales

Morteros recibirá una nueva jornada del programa regional “Memorias que Viajan”

May 15, 2026

La Municipalidad de Morteros será nuevamente anfitriona del programa regional “Memorias que Viajan”, una propuesta que promueve el encuentro, el intercambio de experiencias y la revalorización de la identidad de las localidades que integran la región Ansenuza.

En esta oportunidad, el próximo miércoles 20 de mayo, la ciudad recibirá delegaciones de Miramar, Altos de Chipión y La Francia, en una jornada pensada para compartir recorridos, historias y momentos de integración entre adultos mayores de distintas comunidades.

La actividad comenzará con una recepción y desayuno en la Biblioteca Popular Cultura y Progreso, para luego continuar con un recorrido por el Parque Central y distintos sectores céntricos de la ciudad.

El itinerario incluirá además visitas a la Casa Graciela Boero, el Museo Regional Ángel Francisco Molli, la Plaza Urquiza y la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, integrando espacios históricos, culturales y patrimoniales representativos de Morteros.

La jornada continuará con un almuerzo compartido en el Hogar de Día Adela Sartori, fortaleciendo el espíritu de encuentro y recreación que caracteriza al programa.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de continuar generando este tipo de espacios y expresó:

“‘Memorias que Viajan’ refleja el valor del trabajo regional y la importancia de seguir construyendo vínculos entre nuestras comunidades. Estos encuentros generan participación, intercambio y momentos profundamente significativos para nuestros adultos mayores”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló:

“Este programa trasciende el viaje en sí. Cada recorrido es una oportunidad para reencontrarnos con nuestra historia, compartir experiencias y seguir fortaleciendo la identidad de la región Ansenuza desde una mirada humana y comunitaria”.

Asimismo, agregó:

“Cada localidad aporta su esencia, su memoria y su patrimonio, generando experiencias que enriquecen a todos los participantes y consolidan estos vínculos regionales”.

Desde el Municipio se agradeció especialmente el acompañamiento de las distintas localidades participantes y se destacó la continuidad de este programa como una herramienta de integración, recreación y encuentro.

Morteros continúa fortaleciendo espacios que unen comunidad, memoria y territorio en el corazón de Ansenuza.