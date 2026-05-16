Llaryora visitó el Departamento Río Segundo con anuncios y entregas

* El gobernador encabezó actos de entrega de computadoras, créditos y escrituras sociales, además de concretar inversiones para salud, urbanización y espacios comunitarios.

* Durante la recorrida, el mandatario ratificó el acompañamiento a municipios y comunas del interior con obras y programas orientados al desarrollo local.

El gobernador Martín Llaryora inició este viernes una intensa agenda de trabajo en el departamento Río Segundo, con visitas a las localidades de Los Chañaritos, Capilla del Carmen y Calchín, donde concretó anuncios y entregas destinadas a fortalecer el desarrollo de las comunidades.

En el marco de la recorrida, el mandatario provincial llevó adelante acciones vinculadas a educación, infraestructura, acceso a derechos y acompañamiento a instituciones locales, reafirmando la presencia del Gobierno en cada punto de la provincia.

Llaryora destacó la decisión de la Provincia de sostener la inversión en áreas esenciales como educación, salud e infraestructura, aun en un contexto económico complejo.

“Reducir el gasto no puede significar desfinanciar la educación, quitar medicamentos o abandonar a la gente”, expresó.

“Nos propusimos que las obras no lleguen solo a las grandes ciudades, sino también a cada localidad del interior”, aseguró el gobernador, y destacó el trabajo conjunto con municipios e instituciones para “mejorar servicios y la vida diaria de cada comunidad”, a partir de una agenda construida junto a los gobiernos locales.

En la oportunidad, se entregaron un total de 70 computadoras a cuatro instituciones educativas de la región, en el marco del programa provincial TecnoPresente, dependiente del Ministerio de Educación.

Los establecimientos beneficiados fueron el IPEM N° 391 de Los Chañaritos; el IPEM N° 148 José María Paz Anexo Capilla del Carmen; y, en Calchín, la Escuela Rivera Indarte y el IPEM N° 284 Domingo Faustino Sarmiento.

En este marco, el gobernador reafirmó el compromiso de la Provincia con la educación pública y el sostenimiento de políticas que garanticen igualdad de oportunidades en todo el territorio cordobés.

“Defender la educación pública es defender una educación que pueda darle oportunidades a todos”, sostuvo Llaryora, al tiempo que destacó la continuidad de programas como TecnoPresente.

En ese sentido, el mandatario remarcó que “aunque se haya dejado de entregar computadoras a nivel nacional, Córdoba no lo dejará de hacer”, y aseguró que el acceso a la tecnología “es indispensable en el mundo del conocimiento”.

Además, el gobernador entregó créditos del Banco de la Gente destinados a acompañar emprendimientos, fortalecer economías familiares y brindar herramientas de inclusión financiera a vecinos de las tres localidades.

A su vez, 46 familias recibieron las escrituras sociales de sus viviendas, avanzando así en la regularización dominial y garantizando mayor seguridad jurídica para los beneficiarios.

Por otra parte, en el marco del fortalecimiento institucional, el Gobierno provincial anunció aportes de 5 millones de pesos para instituciones de cada una de las localidades visitadas. Los fondos están destinados a acompañar el trabajo social, deportivo y cultural que desarrollan diariamente en sus comunidades.

*Los Chañaritos*

El gobernador Martín Llaryora fue recibido por el jefe comunal Franco Mezzopeva en Los Chañaritos, localidad del departamento Río Segundo que cuenta con 232 habitantes.

En ese marco, el mandatario provincial anunció una inversión de 25 millones de pesos destinada a la ejecución de obras de cordón cuneta, con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura urbana y la transitabilidad para los vecinos.

Además, comprometió otros 25 millones de pesos para fortalecer el dispensario local y potenciar la atención sanitaria de la comunidad, en un contexto donde la demanda sobre el sistema público de salud continúa en aumento.

El jefe comunal, al tomar la palabra, celebró la presencia del gobernador: «Gracias Martín por no olvidarte de los poblados pequeños».

En la ocasión, la Provincia entregó un aporte de 30 millones de pesos a los Bomberos Voluntarios, fortaleciendo el trabajo que realizan diariamente al servicio de la comunidad.

*Capilla del Carmen*

Llaryora recorrió Capilla del Carmen junto al jefe comunal Daniel Turina. La localidad cuenta con 493 habitantes.

Durante la visita, el gobernador inauguró oficialmente el nuevo parador terminal de ómnibus de la localidad. La obra, con forma de colectivo, se realizó a través de un FOCOM entregado por la Provincia en 2024.

Además, avanza la ejecución de la red de gas para el IPEM N°148 José María Paz Anexo Capilla del Carmen.

En la oportunidad, también anunció el financiamiento para que se construyan cinco viviendas semillas más con mano de obra local.

Por otra parte, dispuso 50 millones de pesos para finalizar las obras de remodelación en el salón cultural, 30 millones para arreglar el altar de la iglesia y 30 millones para reforzar de infraestructura el centro de salud.

Además, otorgó fondos por 100 millones de pesos para la ejecución de cordón cuneta y pavimento en la ciudad.

Por último, anunció el envío de 20 millones de pesos para la refuncionalización de la plaza principal y encomendó al intendente que incluya juegos integradores.

A su turno, Turina agradeció la presencia de Llaryora y destacó: “Todos nosotros valoramos que visite cada uno de los pueblos de la provincia, sean grandes o pequeños. Cuente con nosotros gobernador para seguir trabajando mancomunadamente”.

*Calchín*

En Calchín, el mandatario provincial fue recibido por el intendente Claudio Caón.

La localidad tiene una población de 2.918 habitantes.

En ese marco, el gobernador entregó las llaves de una Vivienda Semilla y anunció la construcción de cuatro nuevas unidades habitacionales para la localidad, reafirmando el compromiso de la Provincia con el acceso a la vivienda en el interior cordobés.

Además, Llaryora comprometió una inversión de 50 millones de pesos para obras de adoquinado en distintos sectores de la localidad y otros 120 millones destinados a la remodelación integral de la Plaza San Martín, que incluirá juegos inclusivos para personas con discapacidad.

La jornada también incluyó aportes de 15 millones de pesos para la escuela de scout y 25 millones para el gimnasio del club, acompañando el desarrollo de actividades sociales, deportivas y comunitarias en la localidad.

En la oportunidad, el intendente Caón reflexionó sobre la visita y el acompañamiento del mandatario: «Para el gobernador solo tengo palabras de agradecimiento, por estar en todo el territorio provincial. Gracias por ser un referente al que todos los gobiernos locales podemos acudir y dialogar».

Acompañaron durante la recorrida el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; la secretaria de Desarrollo Social, Rosalía Cáceres; el secretario de Vivienda, Darío Chesta; y el legislador departamental, Lucas Valiente.